Acordo

Trump anuncia etapa inicial do plano de paz dos EUA para Gaza, com retirada de tropas e libertação de todos os reféns israelenses.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (8) que Israel e Hamas assinaram a primeira fase do acordo proposto pelos EUA para Gaza. A medida prevê a libertação de todos os reféns israelenses e a retirada das tropas de Israel para uma linha acordada, como parte inicial de um processo de paz.

“Tenho muito orgulho de anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que TODOS os reféns serão libertados muito em breve”, declarou Trump em publicação no Truth Social.

O presidente ressaltou que a assinatura representa os primeiros passos para uma “paz forte, duradoura e eterna”. O acordo integra o plano dos Estados Unidos para estabilizar Gaza e reduzir tensões na região.

Leia mais:

Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Irã