Modernização

Nova plataforma moderniza a navegação, amplia a acessibilidade e reforça a integração do Sistema Público de Escrituração Digital ao ambiente gov.br

A Receita Federal disponibilizou, em 29 de maio, a nova versão do portal do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), agora integrada ao ambiente gov.br/sped. A iniciativa faz parte da estratégia de transformação digital do órgão e busca oferecer uma navegação mais simples, segura, acessível e eficiente.

A atualização substitui uma infraestrutura tecnológica utilizada há mais de 20 anos por uma plataforma moderna, sustentável e alinhada às diretrizes de governo digital. Além disso, o portal adota a identidade visual da Receita Federal e amplia sua integração com o ecossistema gov.br.

O projeto representa mais um avanço na modernização dos canais digitais da Receita Federal. O Sped torna-se o primeiro portal da instituição desenvolvido em Plone 6, tecnologia utilizada no ambiente gov.br. Com isso, a plataforma passa a oferecer melhorias em governança, padronização visual, acessibilidade, segurança e sustentabilidade tecnológica.

Novo portal oferece navegação mais simples e eficiente

Entre as principais melhorias do novo portal estão:

Navegação mais intuitiva, com reorganização dos conteúdos;

Busca aprimorada para localizar documentos técnicos, notas orientativas e legislações;

Layout responsivo, com melhor experiência de uso em celulares e tablets;

Conteúdo padronizado e atualizado, organizado de forma mais clara;

Maior acessibilidade, em conformidade com os padrões atuais de governo digital;

Mais agilidade na manutenção e atualização das informações oficiais.

Além disso, a reformulação cria uma estrutura preparada para futuras integrações, incorporação de novas funcionalidades e evolução contínua da comunicação entre o Sped e seus diferentes públicos.

Regras e obrigações permanecem inalteradas

A Receita Federal destaca que a migração para o novo portal não altera regras, obrigações acessórias, sistemas ou procedimentos operacionais vinculados ao Sped.

Segundo o órgão, a atualização tem caráter exclusivamente tecnológico e concentra-se na melhoria da experiência do usuário, na organização das informações e na gestão de conteúdo.

Fase de transição exige atenção dos usuários

Durante o processo de implantação, os usuários devem observar alguns pontos:

Atualizar links e páginas salvas nos favoritos, já que haverá mudanças graduais de URLs;

Alguns serviços poderão permanecer temporariamente nos endereços atuais, conforme o cronograma técnico de desenvolvimento e integração;

Pode ocorrer um período de adaptação à nova organização das informações;

Instabilidades pontuais podem surgir durante a transição ou nas primeiras horas após o lançamento;

Os conteúdos essenciais foram preservados, embora tenham sido reorganizados.

Para auxiliar os usuários, a Receita Federal já disponibilizou um comunicado no portal atual com informações sobre a mudança e a data prevista para a entrada em operação da nova plataforma.

Benefícios para empresas, contadores e desenvolvedores

O portal foi desenvolvido para atender de forma mais eficiente os diferentes perfis de usuários do Sped.

Empresas e profissionais da contabilidade passam a contar com acesso mais rápido e organizado às informações oficiais. Dessa forma, a localização de conteúdos técnicos, orientações e legislações torna-se mais simples.

Já os desenvolvedores de soluções fiscais e as entidades representativas terão uma estrutura mais adequada para consultar documentação técnica, versões, notas orientativas e outras informações relacionadas à evolução do Sped.

Além disso, administrações tributárias parceiras e equipes internas da Receita Federal passam a utilizar um novo padrão institucional de presença digital, com ganhos em governança, segurança, eficiência operacional e gestão de conteúdo.

Sped reforça papel na transformação digital

Com a integração ao ambiente gov.br, o Sped reforça sua posição como ferramenta estratégica para a transformação digital, a simplificação de processos e a transparência na administração pública.

A nova plataforma também deve servir de referência para a modernização de outros canais digitais da Receita Federal, em alinhamento com as diretrizes de unificação, acessibilidade e aprimoramento dos serviços públicos digitais.

Leia mais:

PACs passam a oferecer atendimento para conta gov.br em Manaus; veja como.