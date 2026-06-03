CENA CHOCANTE

Moradores encontraram o corpo do recém-nascido entre sacos de lixo e entulhos de construção em um lixão na Bahia. A polícia investiga o caso.

Moradores encontraram, na terça-feira (2), o corpo de um bebê recém-nascido em um lixão no município de Piritiba, na região Centro-Norte da Bahia. O bebê estava entre sacos de lixo e restos de materiais de construção.

Vídeos gravados logo após a descoberta mostram o local onde abandonaram a criança. “Como é que uma mãe faz um negócio desses? Isso é um ser humano, uma criança, um anjo. Um anjo veio parar no lixo”, desabafa uma das testemunhas nas gravações.

Assim que localizaram o corpo do bebê recém-nascido no lixão, os moradores acionaram a polícia. Até o momento, as autoridades não identificaram a mãe nem outros familiares. Além disso, os investigadores ainda apuram as circunstâncias do abandono e a causa da morte.

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) informou que a Delegacia Territorial de Piritiba conduz as investigações e busca identificar os responsáveis pelo crime.

Veja vídeo:

Corpo de recém-nascido é encontrado em lixão no meio de entulhos de construção pic.twitter.com/pImZ8o1URj — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 3, 2026

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