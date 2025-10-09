Serviços Municipais

Semasc informa que sistema do Cadastro Único ficará fora do ar para manutenção técnica do governo federal.

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) informa que o sistema do Cadastro Único estará temporariamente indisponível nesta sexta-feira, 10 de outubro, devido a uma rotina técnica de manutenção realizada pelo governo federal.

Serviços serão retomados na segunda-feira

Durante o período de manutenção, não será possível realizar atendimentos relacionados à atualização, inclusão ou consulta de dados no sistema.

A Semasc reforça que a suspensão é necessária para garantir a segurança e a integridade das informações dos usuários.

Os atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) retornarão normalmente na segunda-feira, 13 de outubro.

