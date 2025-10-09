INTERNACIONALIZAÇÃO

Proposta da Câmara do Brics pode transformar Manaus em polo estratégico de negócios internacionais

A Prefeitura de Manaus deu um passo importante rumo à internacionalização da economia da capital amazonense. Em reunião realizada nesta quinta-feira (9), no auditório do Mirante Lúcia Almeida, no Centro Histórico, o Comitê de Melhoria do Ambiente de Negócios de Manaus (CMANM) recebeu o presidente global da Câmara de Comércio do Brics e Mercosul, Nelson Hoppe, que manifestou interesse em instalar uma Câmara do Brics em Manaus.

A proposta pode transformar a cidade em um novo polo de investimentos estrangeiros, abrindo perspectivas promissoras para os setores de comércio, turismo e tecnologia.

Comitê quer destravar economia e atrair o mercado global

O secretário municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação e presidente do CMANM, Clécio Freire, destacou que a iniciativa ocorreu em um ambiente propício e representa uma oportunidade concreta de integrar Manaus ao cenário econômico global.

“O comitê é uma iniciativa do prefeito David Almeida no sentido de estreitar os laços com o empresariado local. Aqui se discutem ideias e formas de destravar a economia, desburocratizando processos e fomentando parcerias como essa que começamos a discutir com os representantes do Brics”, explicou.

Freire afirmou que o encontro é apenas o início de uma agenda de tratativas voltada à diversificação e ao fortalecimento da economia local.

“Receber o doutor Nelson Hoppe é uma oportunidade ímpar. Ele é um parceiro estratégico que pode nos auxiliar a buscar alternativas para os produtos locais e fortalecer a integração de Manaus com o mercado internacional”, acrescentou.

Manaus como centro de negócios sustentáveis

Durante a reunião, Nelson Hoppe destacou o potencial da capital amazonense como centro de negócios sustentáveis e a relevância da região para o mundo.

“Manaus é o coração da Amazônia. Nossa intenção é criar aqui um braço da Câmara do Brics, voltado a atrair investimentos estrangeiros, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento social e econômico”, disse.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, também participou do encontro. Ele reforçou a importância do CMANM como ponte entre o setor público e privado.

“O comitê é uma integração com a Semef, onde discutimos a desburocratização do ambiente de negócios. Reuniões como esta são essenciais porque abrem portas para novos negócios, especialmente nas áreas de turismo e comércio”, afirmou.

A Prefeitura, por meio do CMANM, deve dar continuidade às conversas com a Câmara de Comércio do Brics e Mercosul, consolidando uma agenda voltada à atração de investimentos e ao fortalecimento da economia local.

