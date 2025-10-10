Causa animal

A secretária destacou o apoio de Wilson Lima, ressaltando o impacto fundamental da Sepet

Joana Darc é oficialmente a nova titular da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet-AM). O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais, onde ela compartilhou o momento da assinatura do termo de posse ao lado do governador Wilson Lima (UB) e do vereador Aldenor Lima (UB).

Compromisso com a causa animal

Ao falar sobre sua nomeação, a secretária destacou a relevância da pasta e celebrou o início de sua gestão, ressaltando o impacto essencial da Secretaria para o Amazonas.

“Hoje, com imensa alegria e responsabilidade, assumi oficialmente a @sepet.am, essa pasta que representa um marco histórico na luta por mais respeito, amor e dignidade aos nossos animais. Agradeço ao governador @wilsonlimaam pela confiança e parceria nessa missão. Tenho certeza de que, juntos, continuaremos transformando vidas e fortalecendo as políticas públicas de proteção animal em todo o nosso Amazonas!”, afirmou Joana Darc.

A vaga deixada por Joana na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) será ocupada pela vereadora Professora Jacqueline (UB), que deve ser diplomada e empossada como deputada estadual na próxima semana.

Nos bastidores, há a expectativa de que Joana Darc retorne até abril para disputar uma vaga na Aleam, enquanto Jacqueline deve buscar a reeleição como deputada estadual. Além disso, circulam rumores de que Joana possa considerar uma candidatura à Câmara dos Deputados.