Com a Palavra

Eleito para o primeiro mandato em 2018, o deputado estadual Delegado Péricles (PL) tem ampla atuação na Saúde e na Educação. A maioria dos projetos do parlamentar valoriza o trabalho “in loco”, com visitas técnicas aos hospitais e levantamento dos problemas enfrentados nas unidades hospitalares públicas no Amazonas.

Com amplo conhecimento adquirido durante o exercício de sua carreira policial, o deputado Péricles também encampa forte luta pela Segurança Pública do Estado. O parlamentar defende uma gestão eficiente, por meio da integração de tecnologia à segurança pública no combate à criminalidade.

Confira a entrevista do deputado, na qual fala de outras propostas e também das projeções ao longo de seu mandato.

EM TEMPO – O seu projeto “Novo Olhar” já ultrapassou a marca de 2 mil cirurgias no Amazonas. Qual a estratégia para expandir esse número e levar o projeto para mais municípios?

Delegado Péricles – O Novo Olhar é um projeto pelo qual tenho muito carinho, e sua expansão é um compromisso do nosso mandato. Para isso, tenho articulado com os gestores municipais para levarmos nossa estrutura a mais cidades do interior. Além disso, venho destinando valores maiores de emendas parlamentares para ampliar o número de atendimentos durante as ações. Com essa combinação, articulação local e diálogo constante com o Governo do Estado para garantir a liberação efetiva das emendas, acredito que, em breve, alcançaremos números ainda mais expressivos, ampliando o atendimento a municípios onde ainda não estivemos presentes.

EM TEMPO – Entre os projetos de lei de sua autoria, quais já estão em vigor e têm gerado impacto direto na vida da população? Poderia citar exemplos?

Delegado Péricles – Ao longo do mandato, apresentei diversos projetos de lei e proposições. Alguns já foram aprovados e sancionados, produzindo efeitos concretos na vida da população amazonense. Cito, por exemplo, a Lei nº 7.770/2025, que assegura a realização anual e gratuita da mamografia para mulheres a partir dos 40 anos na rede pública estadua.

EM TEMPO – Na sua avaliação, de que maneira o seu mandato tem contribuído para a população amazonense?

Delegado Péricles – Meu mandato busca ser efetivo e transformador. Já destinei de 2024 até os dias atuais mais de R$ 9 milhões para o setor nos últimos anos. Um dos projetos que mais me orgulha é o pleno funcionamento do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu), o primeiro hospital-dia do Estado voltado ao tratamento precoce do câncer de colo do útero. O Cepcolu fará o número de conizações da Fcecon saltar de 500 para 3 mil, em um ano. Também investimos na modernização da Fcecon, incluindo o setor de patologia, que recebeu equipamentos de última geração, acelerando o diagnóstico e contribuindo para salvar vidas.

EM TEMPO – Os casos de intoxicação por metanol estão assustando a população. De que maneira o senhor pretende agir para evitar tragédias no Estado?

Delegado Péricles – Esse é um tema de altíssima gravidade, as intoxicações por metanol colocam vidas em risco e configuram crime contra a saúde pública. Apresentei o Projeto de Lei nº 869/2025, que endurece as penalidades para quem comercializa, distribui ou produz bebidas adulteradas. A proposta prevê multas elevadas, cassação de alvarás, apreensão de estoques e responsabilização criminal dos envolvidos. Nosso objetivo é criar um marco legal forte e preventivo, que coíba essa prática criminosa antes que gere vítimas no Amazonas.

EM TEMPO – O senhor celebrou a sanção da Lei que assegura a realização anual e gratuita da mamografia para mulheres a partir dos 40 anos. Como avalia esse avanço?

Delegado Péricles – Esse é um avanço marcante para a saúde pública feminina no Amazonas. Essa conquista representa equidade no acesso, diagnóstico precoce: a rotina anual garante detecção em estágios iniciais, aumentando as chances de cura; redução da mortalidade: menos casos avançados significam mais vidas salvas e menos custos ao sistema; e autonomia feminina:Transformamos uma antiga reivindicação em direito garantido por lei, com impacto direto na vida de milhares de mulheres amazonenses. Tenho muito orgulho de ter contribuído para esse avanço histórico.

EM TEMPO – Além de ser bastante atuante na área da Saúde, qual projeto de sua autoria o senhor destaca na área da Educação?

Delegado Péricles – Em parceria com o projeto Luz da Cidadania, adquirimos um gerador, beneficiando mais de 200 crianças da Escola Municipal de Educação Infantil Canto da Alegria, que agora têm aulas sem interrupções. No Colégio da Polícia Militar de Manaus (CMPM 8), implementamos um sistema de videomonitoramento nas salas e corredores, permitindo à direção acompanhar o cotidiano escolar e melhorar a comunicação com os mais de 2,7 mil alunos matriculados. Também destinamos recursos para a instalação de laboratórios de informática em escolas da capital e do interior, como o 3º CMPM em Manaus e a Escola Estadual Santa Isabel, em Santa Isabel do Rio Negro.

EM TEMPO – Na área da segurança pública, como o senhor avalia que a tecnologia pode ajudar a combater a criminalidade?

Delegado Péricles – A tecnologia é uma aliada poderosa no combate à criminalidade, desde que esteja integrada às políticas públicas de segurança. Por isso, tenho direcionado emendas e apresentado leis que fortalecem esse eixo. A Lei nº 7.704/2025 é um exemplo disso, ela regulamenta a cooperação em videomonitoramento entre cidadãos e órgãos de segurança, permitindo o compartilhamento de imagens de forma segura e legal. Para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), destinamos recursos para aquisição de equipamentos de ponta, como binóculos termais utilizados em operações fluviais. Também apoiamos a Companhia de Operações Especiais (COE) e outros setores da segurança estadual. Entretanto, acredito que tecnologia sozinha não basta: ela deve vir acompanhada de investimento em inteligência policial, capacitação e presença efetiva nas comunidades. Somada a isso, torna-se um instrumento essencial para prevenir crimes e reduzir a sensação de insegurança.

EM TEMPO – A indústria local está se modernizando, mas ainda precisa de investimentos. O seu mandato tem alguma proposta para essa área, considerando a importância da Zona Franca de Manaus?

Delegado Péricles – Sim. A modernização industrial é essencial para fortalecer a economia amazonense e preservar a vocação da Zona Franca de Manaus (ZFM). Tenho trabalhado pela revogação de leis obsoletas que mais atrapalhavam do que contribuíam para o setor produtivo, e apoiado as ações do Governo que convergem com o fortalecimento da nossa economia. Como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa, busco sempre dar celeridade às propostas que impulsionam o desenvolvimento econômico do Estado e geram mais empregos para os amazonenses.

EM TEMPO – Quais são os seus projetos futuros para as escolas do interior do Amazonas e como melhorar a frequência dos alunos?

Delegado Péricles – Vou continuar destinando emendas parlamentares para as escolas do interior, com o objetivo de garantir o acesso à educação para esses estudantes. Sabemos que a logística para chegar a alguns municípios é bastante desafiadora, mas acredito que, com o apoio da tecnologia (como laboratórios de informática e acesso à internet), podemos reduzir esses obstáculos e oferecer melhores condições de aprendizado, o que certamente contribuirá para aumentar a frequência escolar.

EM TEMPO – Para 2026, um ano eleitoral, quais são suas projeções políticas?

Delegado Péricles – Durante meus dois mandatos, a saúde sempre foi uma prioridade. Fui paciente da rede pública saúde e conheço de perto as dificuldades enfrentadas pela população. Por isso, a saúde é prioridade no meu mandato. No entanto, também temos um compromisso com todos os outros setores. Por meio de Projetos de Lei, emendas parlamentares e da fiscalização do Poder Executivo, seguirei trabalhando para garantir avanços na segurança pública, na educação, no setor rural e em todas as áreas, buscando melhorar a vida das pessoas.