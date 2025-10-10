Negócios

De acordo com dados atualizados da DisplayWizard (2024), 70% das empresas afirmam conquistar novos contatos e oportunidades de negócios por meio do networking presencial

Em um cenário empresarial cada vez mais competitivo e digitalizado, o poder das conexões humanas se mostra mais determinante do que nunca. O networking longe de ser apenas uma troca de cartões consolidou-se como um dos principais motores de crescimento no mundo dos negócios. E o Amazonas tem mostrado que sabe aproveitar essa força.

De acordo com dados atualizados da DisplayWizard (2024), 70% das empresas afirmam conquistar novos contatos e oportunidades de negócios por meio do networking presencial. Já um estudo da Economics aponta que executivos poderiam perder até 28% dos negócios, caso deixassem de investir em relacionamentos diretos. Os números confirmam o que os especialistas já sabem: conexões reais geram crescimento tangível.

Um exemplo recente dessa tendência foi o Workshop “Acelere Sua Empresa”, realizado nesta quarta-feira (07/10) em Manaus, sob a condução do empresário e mentor de carreira nacional Marcus Marques. O evento reuniu centenas de empreendedores, investidores e líderes empresariais de todo o país, evidenciando o papel estratégico que os encontros presenciais exercem na geração de oportunidades e parcerias que impulsionam resultados de forma exponencial.

Entre os destaques do encontro, a Patter, incorporadora referência em inovação imobiliária na Região Norte, marcou presença com um stand interativo e um espaço VIP exclusivo, onde promoveu encontros entre empresários e investidores. A ação reforçou o posicionamento da marca como agente ativo na criação de conexões que vão além dos negócios imediatos, construindo relacionamentos sólidos e duradouros.

Fruto de muito networking, o evento também celebrou um ano de obras do Lumi Vieiralves by Housi, empreendimento que simboliza o avanço da construção inteligente e o uso da tecnologia no setor imobiliário. No palco principal, o diretor comercial da Patter, Sérgio Avelino Filho, apresentou ao lado de Marcus Marques um vídeo institucional que destacou os índices de valorização dos empreendimentos da empresa e o uso da inteligência artificial em todas as etapas do processo do canteiro de obras ao atendimento ao cliente.

“A nossa empresa é mais do que um empreendimento, representa conexão entre pessoas. E um ano da Lumi é a materialização do compromisso da Patter com inovação, tecnologia e rentabilidade sustentável para nossos investidores. Celebrar esse marco em um evento de negócios foi simbólico e estratégico. É nesse tipo de ambiente que as conexões realmente aceleram resultados, que beneficiam nosso estado”, destacou Sérgio Avelino Filho.

Durante o Coffee Break exclusivo promovido pela marca, empresários e investidores trocaram experiências, discutiram tendências e criaram novas possibilidades de negócios. O espaço tornou-se um ponto de convergência de ideias e um verdadeiro laboratório de networking, reforçando o quanto a interação presencial continua sendo insubstituível, mesmo em tempos de hiper conectividade digital.

O valor de estar presente onde as grandes conexões acontecem em um mercado cada vez mais tecnológico, ajudam a fortalecer os laços humanos, que contribuem para continuar movendo o sucesso empresarial de muitas empresas amazonenses.

(*) Com informações da assessoria