Despesas

Somente no Amazonas, são mantidos mais de 700 vereadores, dos quais 41 estão em Manaus

O Brasil possui, aproximadamente, 72 mil políticos, número que representa um alto custo financeiro. São milhares de cargos eletivos que pesam diretamente no bolso do contribuinte, com despesas que chegam a R$ 130 bilhões por ano.

Atualmente, são mais de 5.500 prefeitos e seus vices, aproximadamente 57 mil vereadores, 1.059 deputados estaduais, 513 deputados federais, 81 senadores, 27 governadores e vices, além do presidente e vice-presidente da República. O Amazonas também conta com um número expressivo de representantes.

Além do governador e seu vice, o Estado possui três senadores, oito deputados federais, 24 deputados estaduais, 62 prefeitos e mais de 700 vereadores. Do total de parlamentares municipais, 41 representam a capital amazonense.

Cada um desses cargos ainda tem direito a contratar assessores para gabinete, o que faz a despesa aumentar ainda mais.

A lista de gastos não para, pois, os políticos também precisam de equipamentos e estruturas, como carros oficiais, auxílios para alimentação, viagens e verbas extras. A folha de pagamento é gigante e pode alcançarm facilmente, valores bilionários.

Para os parlamentares que atuam no Congresso Nacional, a remuneração é proveniente de uma verba federal obtida a partir do pagamento de impostos, ou seja, do bolso do cidadão.

Para especialistas políticos, a democracia tem um alto preço em qualquer lugar do mundo. “A democracia representativa, que é adotada no mundo inteiro, para se realizar uma eleição ou fazer uma consulta plebiscitária, um referendo, você agrupa centenas de milhares de pessoas, urnas. Então, para isso precisa de dinheiro, porque trabalho gratuito é trabalho escravo. Então, é muita gente trabalhando, muito dinheiro. E aí, no mundo inteiro também, o parlamento tem um custo. Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional, como é o caso do Brasil, tem um custo”, explicou o cientista político Helso Ribeiro.

Ainda de acordo com o especialista, o parlamento brasileiro é bem oneroso. “São muitas assessorias, além das emendas impositivas, que, de certa forma, são um meio dos parlamentares utilizarem o dinheiro que é público para agradar determinados nichos eleitorais”, comentou.

Proporção

O número de representantes nos parlamentos está relacionado à quantidade de habitantes. Logo, quanto mais populoso um país, maior seria o seu Legislativo.

Com uma quantitade expressiva de representantes, o povo nem sempre consegue saber a real destinação de valores, como a boa utilização dos recursos. “O custo é alto e a população nem sempre vê esse resultado, porque a fiscalização nem sempre é a contento, muitas vezes fazem parte da base do prefeito, e aí acabam não fiscalizando, blindando, eu diria que esse custo, esse gasto não é visto”, observou Ribeiro.

Total de políticos