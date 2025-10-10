A França venceu o Azerbaijão por 3 a 0, nesta sexta-feira (10), no Parc des Princes, em Paris, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Kylian Mbappé foi o destaque, marcando um golaço e dando assistência para Adrien Rabiot, garantindo mais um passo da seleção francesa rumo ao Mundial.
Com a vitória, a França lidera o Grupo D com 9 pontos em três jogos, enquanto o Azerbaijão permanece na lanterna, com apenas um ponto.
Logo no início, o Azerbaijão cometeu erro na saída de bola, e Mbappé finalizou por cima do gol. A França controlou a posse, mas só criou perigo efetivo no fim do primeiro tempo.
No último lance da etapa inicial, Mbappé recebeu na intermediária, driblou dois marcadores, tabelou com Ekitiké e marcou um golaço, abrindo o placar.
No segundo tempo, Ekitiké quase ampliou, mas acertou a trave. O segundo gol veio de Adrien Rabiot, que cabeceou após cruzamento de Mbappé. O terceiro gol foi marcado por Florian Thauvin, em voleio, após passe de Theo Hernández, consolidando a vitória francesa.
Ficha técnica
França 3×0 Azerbaijão – 3ª rodada Eliminatórias Europeias
📆 10/10 – 15h45 (Brasília)
📍 Parc des Princes, Paris
Gols:
- Mbappé 45+2’/1º 1-0
- Adrien Rabiot 24’/2º 2-0
- Florian Thauvin 39’/2º 3-0
Cartões amarelos: Adrien Rabiot (FRA); Toral Bayramov, Rustam Akhmedzade (AZR)
Cartões vermelhos: –
França (Técnico: Didier Deschamps): Maignan; Gusto, Saliba, Upamecano, Hernández; Thuram, Rabiot (Camavinga); Olise (Akliouche); Coman (Nkunku), Mbappé (Thauvin), Ekitiké (Mateta)
Azerbaijão (Técnico: Ayxan Abbasov): Mahammadaliyev; Jafarguliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Aliyev (Mammadov); Khaybulayev (Khachayev), Makhmudov, Bayramov (Dashdamirov), Akhmedzade; Emreli (Akhundzade)
(*) Com informações do Lance
