Campeã na seletiva do Amazonas, nadadora disputa nos 800 e 1500 livre e 200 peito

A nadadora amazonense Kathleen Manoella, de 18 anos, embarca neste domingo (12) para Natal (RN), onde disputará os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025. Representando a Universidade Nilton Lins, Kathleen participará de três provas: 800m livre, 1500m livre e 200m peito. A competição será realizada entre os dias 13 e 16 de outubro.

A atleta conquistou a vaga após vencer a seletiva estadual do Amazonas. Ela cursa o segundo período de Ciências Contábeis na Nilton Lins e é considerada um dos principais nomes da nova geração da natação na região Norte.

“As expectativas são muito boas. Espero ganhar medalhas nas três provas que irei nadar. Minha principal prova, com chances de medalha, é o 200m peito. Estou tranquila em relação a isso e espero dar o meu melhor”, disse Kathleen Manoella.

Expectativa e preparação para o JUBs 2025

Kathleen conhece parte das adversárias que enfrentará em Natal, o que pode ser uma vantagem durante a competição. Apesar disso, ela mantém os pés no chão.

“Conheço algumas adversárias de outras competições, mas não tem como saber se elas estarão em um dia bom ou ruim, se vão melhorar ou piorar os tempos”, completou a nadadora.

Atuação nacional e internacional na natação

Além das competições universitárias, Kathleen integra a Seleção Brasileira de maratona aquática. Ela também se prepara para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de águas abertas, que será realizado na Bolívia.

A atleta treina pelo time Aquática Marinho, de Roraima, sob a orientação da técnica Teca Marinho — referência nacional na formação de nadadores e multicampeã em diversas competições pelo país.

*Com informações da assessoria

