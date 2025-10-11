Seminf

Apesar das limpezas recentes, o descarte irregular continua bloqueando bueiros e agravando as enchentes na região central.

Mesmo após a limpeza das caixas coletoras na avenida Getúlio Vargas, na região central de Manaus, a obstrução dos sistemas de drenagem continua sendo um problema frequente.

A principal causa, segundo técnicos, é o descarte irregular de lixo nas ruas, que acaba bloqueando o escoamento da água da chuva.

Além das ações de limpeza, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) está preparando um estudo para ampliar a rede de drenagem da via.

A proposta busca uma solução definitiva para as alagações que costumam atingir a avenida em períodos chuvosos.

A população, no entanto, também é parte essencial na manutenção do sistema. O lixo jogado nas ruas volta rapidamente a entupir os bueiros, anulando os esforços das equipes de limpeza.

