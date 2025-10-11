Defesa Civil

Órgãos de segurança acompanham em tempo real a previsão de pancadas com raios e ventos fortes em diversas regiões da capital.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil Municipal, colocou a cidade em estado de atenção neste sábado (11) devido à previsão de chuvas fortes acompanhadas de ventos intensos e raios.

De acordo com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), as pancadas de chuva podem atingir diversas zonas da capital, com risco de descargas elétricas e rajadas de vento.

As equipes de monitoramento seguem em alerta máximo, acompanhando as condições climáticas em tempo real.

A Defesa Civil informa que mantém vigilância constante sobre as áreas de risco e que as equipes de resposta estão de prontidão para agir em casos de emergência, atuando de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura.

📲 Como acionar a Defesa Civil:

Ligue para 199 (ligação gratuita)

(ligação gratuita) WhatsApp: (92) 98802-3547

📢 Alerta por SMS:

A população também pode receber alertas oficiais cadastrando seu CEP no número 40199 (mensagem gratuita). O serviço é oferecido pela Defesa Civil Nacional.

⚠️ Orientações de segurança:

Evite se abrigar sob árvores durante tempestades

Mantenha distância de postes e fiações elétricas

Redobre a atenção ao dirigir em áreas com risco de alagamentos

As equipes da Defesa Civil seguem de plantão durante todo o fim de semana, prontas para atender qualquer ocorrência relacionada ao clima.

