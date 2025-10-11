A Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil Municipal, colocou a cidade em estado de atenção neste sábado (11) devido à previsão de chuvas fortes acompanhadas de ventos intensos e raios.
De acordo com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), as pancadas de chuva podem atingir diversas zonas da capital, com risco de descargas elétricas e rajadas de vento.
As equipes de monitoramento seguem em alerta máximo, acompanhando as condições climáticas em tempo real.
A Defesa Civil informa que mantém vigilância constante sobre as áreas de risco e que as equipes de resposta estão de prontidão para agir em casos de emergência, atuando de forma integrada com outros órgãos da Prefeitura.
📲 Como acionar a Defesa Civil:
- Ligue para 199 (ligação gratuita)
- WhatsApp: (92) 98802-3547
📢 Alerta por SMS:
A população também pode receber alertas oficiais cadastrando seu CEP no número 40199 (mensagem gratuita). O serviço é oferecido pela Defesa Civil Nacional.
⚠️ Orientações de segurança:
- Evite se abrigar sob árvores durante tempestades
- Mantenha distância de postes e fiações elétricas
- Redobre a atenção ao dirigir em áreas com risco de alagamentos
As equipes da Defesa Civil seguem de plantão durante todo o fim de semana, prontas para atender qualquer ocorrência relacionada ao clima.
