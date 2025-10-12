Platão Araújo

Grávida entrou em trabalho de parto a caminho da maternidade e deu à luz no carro, com apoio do Samu e da equipe do Platão Araújo.

Deuzirene Pinheiro da Silva, de 39 anos, deu à luz dentro de um carro na manhã deste sábado (11), no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Bezerra de Araújo, na Zona Leste de Manaus. Ela entrou em trabalho de parto e não conseguiu chegar a tempo à maternidade.

A caminho da maternidade Ana Braga, Deuzirene percebeu que o bebê nasceria antes da chegada. Diante da urgência, o marido a levou rapidamente ao hospital mais próximo.

No estacionamento do Platão Araújo, o técnico de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Lucivaldo Silva, notou a movimentação e correu para ajudar no parto, que ocorreu ainda dentro do veículo, antes que a paciente pudesse sair.

A equipe médica do hospital também agiu com rapidez e prestou auxílio no parto de emergência. Segundo o diretor da unidade, Juliano Botero, todos se mobilizaram imediatamente para atender mãe e filho com segurança.

“Foi uma grata surpresa neste sábado. O Platão Araújo é uma unidade de urgência e emergência de alta complexidade. Parto não faz parte da rotina da equipe, mas todos se organizaram rapidamente para prestar o melhor atendimento a essa família”, afirmou Botero.

Após o nascimento, os profissionais do hospital estabilizaram mãe e bebê, e os transferiram para a maternidade Ana Braga, onde permanecem em observação.

Leia mais

Grávida conta ataque de motorista que lia a Bíblia antes de estuprar passageiras em Manaus