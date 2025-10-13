Internacional

Presidente dos EUA celebra acordo de troca de reféns e reforça esperança em um novo capítulo de paz no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que o Oriente Médio está vivendo um momento histórico, no contexto da troca de reféns entre Israelenses e palestinos detidos.

“Este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio”, declarou Trump em seu discurso.

Ele ressaltou que o terror que tem afetado a região por décadas foi derrotado. “Em todo o Oriente Médio, as forças do caos, do terror e da destruição que assolam a região há anos estão agora enfraquecidas, isoladas e completamente derrotadas”, afirmou. “Uma nova coalizão de nações orgulhosas e responsáveis está surgindo.”

O presidente republicano demonstrou entusiasmo em ampliar os Acordos de Abraão, firmados durante sua gestão, que normalizaram as relações diplomáticas entre Israel e países árabes vizinhos.

Além disso, Trump destacou que o acordo firmado com o Hamas representa uma oportunidade importante para reduzir as antigas inimizades na região.

(*) Com informações da CNN Brasil

