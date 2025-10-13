Literatura

Segunda edição do livro de Isabelle Nogueira destaca a cultura amazonense com linguagem acessível e ilustrações vibrantes

O Governo do Amazonas lançou neste domingo (12) a segunda edição do livro “As Aventuras da Cunhã”, da artista Isabelle Nogueira. O evento aconteceu no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, e fez parte da programação do Circuito da Alegria, em comemoração ao Dia das Crianças.

A obra é publicada pela Editora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) em parceria com a Reggo Editora. Conta com coautoria do professor Darlisom Ferreira e ilustrações de Eunuquis Aguiar.

Segundo o secretário de Cultura, Caio André, o lançamento reforça o compromisso com a valorização da cultura amazonense.

“Em um local tão emblemático como o Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, celebramos esse lançamento em parceria com a UEA e com a Isabelle Nogueira. As Aventuras da Cunhã é uma obra maravilhosa que, de forma lúdica, apresenta nossas tradições, nossa culinária e a essência do nosso povo, mostrando ao Brasil o que é a cultura amazonense”, afirmou.

A nova edição tem formato compacto, pensado para o público infantojuvenil, com linguagem acessível e ilustrações vibrantes. A história acompanha Cunhã, personagem inspirada na autora, em uma jornada pelos rios e florestas da Amazônia, explorando saberes tradicionais e elementos culturais, como os bois-bumbás Garantido e Caprichoso e a gastronomia típica da região.

O coautor e curador Darlisom Ferreira destacou que a nova edição foi criada a partir do aprendizado com a versão anterior.

“A segunda edição traz uma nova roupagem, com um formato mais leve e acessível para as crianças. É resultado da parceria entre arte e academia, e reflete o empoderamento e a representatividade da mulher amazônica”, disse.

Durante o evento, Isabelle Nogueira participou de uma sessão de autógrafos e falou sobre a emoção de lançar o livro no Dia das Crianças.

“É uma alegria enorme estar aqui neste Dia das Crianças. Escrevi essa história com muito carinho, pensando na nossa cultura, no nosso festival e na gastronomia amazonense. Quero levar As Aventuras da Cunhã para outros estados, mostrando que o Amazonas tem cultura, turismo e gastronomia”, declarou a autora.

O lançamento reforça o compromisso do Governo do Amazonas em promover a educação, a cultura e a valorização da identidade regional, aproximando as novas gerações das expressões artísticas e literárias da Amazônia.

(*) Com informações da assessoria

