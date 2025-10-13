Notificação

O Ministério do Desenvolvimento Social alerta beneficiários que receberam valores indevidos sobre como consultar, recorrer e pagar o benefício

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) está notificando, desde março, cidadãos que receberam indevidamente o Auxílio Emergencial pago durante a pandemia de Covid-19. Até o momento, 177,4 mil famílias foram notificadas para devolver valores que somam R$ 478,8 milhões.

Estão isentos da devolução beneficiários do Bolsa Família, inscritos no Cadastro Único, quem recebeu menos de R$ 1,8 mil ou famílias com renda per capita de até dois salários mínimos, ou renda mensal de até três salários mínimos.

Por que algumas pessoas precisam devolver o benefício

De acordo com o MDS, o ressarcimento é exigido quando há inconsistências, como:

vínculo de emprego formal;

recebimento de benefício previdenciário;

renda familiar acima do limite legal;

outras situações que configuram pagamento indevido.

Como saber se tenho pendência

O cidadão deve consultar o sistema Vejae, disponível no site do MDS. Segundo Érica Feitosa, diretora do Departamento de Auxílios Descontinuados do MDS:

“O sistema permite consultar a situação, apresentar defesa, interpor recurso e efetuar o pagamento, à vista ou parcelado.”

Se houver notificação vinculada ao CPF, significa que há valores a restituir.

Como o cidadão é notificado

As notificações chegam por SMS, e-mail, WhatsApp e aplicativo Notifica. O MDS alerta que não envia links nem boletos de cobrança fora dos canais oficiais, e que golpes estão circulando.

Prazo e formas de pagamento

O prazo para regularização é de até 60 dias a partir da notificação. O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou boleto/GRU no Banco do Brasil, sem cobrança de juros ou multa. É possível parcelar em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 50.

“O sistema assegura o contraditório e a ampla defesa, permitindo recursos aos cidadãos que não concordarem com a notificação”, acrescenta Érica.

Consequências do não pagamento

Quem não regularizar a pendência pode ter o nome inscrito na Dívida Ativa da União e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (Cadin), além de ser negativado em órgãos de proteção ao crédito.

Estados com maior número de notificações

São Paulo: 55,2 mil pessoas

Minas Gerais: 21,1 mil

Rio de Janeiro: 13,26 mil

Paraná: 13,25 mil

Onde tirar dúvidas

O MDS recomenda que dúvidas sejam esclarecidas nos canais oficiais, pelo portal do MDS, pelo Guia do Vejae, FAQ ou pelo Disque Social 121.