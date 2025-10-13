Programas sociais

Programa Dignidade Menstrual leva kits de higiene a unidades do Prato Cheio em Manaus e interior do Amazonas.

Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) começou, nesta segunda-feira (13), a distribuição de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social que frequentam unidades do programa Prato Cheio, inicialmente nos bairros Alvorada e União, em Manaus.

Os kits fazem parte do programa Dignidade Menstrual, pioneiro no combate à pobreza menstrual no Amazonas. Cada unidade do Prato Cheio na capital receberá 200 kits, entregues às frequentadoras que se encaixam nos critérios do programa. A distribuição será estendida às unidades do interior do estado nas próximas semanas.

Critérios para receber os absorventes

Podem receber os absorventes meninas e mulheres entre 12 e 50 anos, cadastradas no Cadastro Único e em situação de vulnerabilidade. Segundo Lane Edwards, secretária executiva adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional da Seas, a iniciativa é essencial para garantir acesso a produtos de higiene e informações sobre saúde menstrual.

“É importante garantir que esse direito chegue a todas as mulheres em situação de vulnerabilidade, principalmente nos municípios mais distantes do Amazonas. É um passo fundamental no combate à pobreza menstrual”, afirmou Lane Edwards.

Programa Prato Cheio

O Prato Cheio possui 44 unidades no Amazonas — 18 na capital e 26 no interior — e oferece refeições balanceadas e nutritivas com valores simbólicos ou gratuitas, dependendo do serviço. Algumas unidades ainda contam com espaço de leitura, palestras sobre saúde e cursos de qualificação e empreendedorismo.

Dignidade Menstrual

Lançado em 2021 pelo Governo do Amazonas, o Dignidade Menstrual atende meninas e mulheres de 12 a 50 anos em situação de pobreza ou extrema pobreza. O programa é uma ação conjunta das secretarias de Assistência Social e Educação e Desporto (Seduc), promovendo dignidade, inclusão e acesso à saúde menstrual.

