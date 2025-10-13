Articulação política

Ao lado do governador Wilson Lima, ele tem acompanhado as articulações para reforçar a presença da legenda no interior

O União Brasil passa por um processo de expansão no Amazonas, ação que vem sendo conduzida pelo governador Wilson Lima, presidente estadual da legenda. Vem atuando forte nesse sentido, ao lado do governador, o segundo vice-presidente estadual do partido, Marcellus Campêlo, que tem cumprido a tarefa de articulação política, formação de novas lideranças e diálogo institucional.

Engenheiro civil e secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Campêlo concentra no partido uma atuação voltada para a ampliação das bases no interior, o incentivo à participação juvenil e feminina e o fortalecimento das relações com prefeitos e vereadores.

“Nosso objetivo tem sido o de modernizar o partido e conectá-lo às demandas da população. Hoje, o União Brasil está presente em todas as regiões do estado, com lideranças preparadas e engajadas, com políticos que se destacam em vários segmentos. O diretório, sob a condução do governador Wilson Lima, se tornou um centro de formação e articulação, capaz de influenciar debates e construir soluções junto à sociedade”, afirma.

Entre as iniciativas internas, ele destaca a criação do União Jovem do Amazonas, voltado a dar espaço e capacitação política para novas lideranças, especialmente do interior. “A juventude já está ocupando protagonismo, indicando soluções e renovando o ambiente político com energia e propósito”, diz.

Na pauta de gênero, Marcellus Campêlo reforça o compromisso da legenda com o Defesa Lilás, programa do partido que oferece apoio jurídico, psicológico e social a mulheres vítimas de violência. A ação se soma à meta de ampliar a presença feminina nas candidaturas e nos espaços de decisão dentro do partido.

O trabalho político também inclui o relacionamento direto com prefeitos do interior. Segundo Marcellus Campêlo, essa aproximação gera resultados concretos. “Cada município tem sua realidade, e é nossa obrigação ouvir, compreender e agir. Esse apoio fortalece a confiança no União e constrói uma base sólida para os próximos pleitos”, explica.

De olho em 2026

A atuação de Marcellus Campêlo se alinha aos planos eleitorais de 2026 da Federação União Brasil–Progressistas. A fusão entre os dois partidos, que resultou na criação da Federação União Progressista (UPB), se consolidou como a maior força política do estado, com o governador, 25 prefeitos, 13 vice-prefeitos e 199 vereadores, seis deputados estaduais e dois federais. “Essa articulação nos permite ampliar nossa base de apoio, coordenar ações conjuntas e construir um projeto sólido, com atenção às especificidades de cada região”, afirma.

Além da atuação partidária, Campêlo está à frente de alguns dos principais programas do Governo do Estado, nas áreas de habitação, saneamento, iluminação pública e infraestrutura viária, na capital e no interior. São exemplos nesse sentido, o Amazonas Meu Lar, os programas Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) e de Saneamento Integrado (Prosai), além do Ilumina+ e Asfalta Amazonas. Embora sejam programas de governo, o impacto dessas ações também fortalece a imagem do União Brasil como um partido com capilaridade e capacidade de execução.

(*) Com informações da assessoria