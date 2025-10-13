Um caminhão baú carregado de cerveja capotou, na noite desta segunda-feira (13), na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, após bater em um poste. O acidente deixou o trânsito travado no sentido bairro/centro.
Segundo o motorista, que preferiu não se identificar, ele tentou acionar o freio do veículo, mas percebeu que não funcionou. Para evitar um impacto maior, direcionou o caminhão para o canteiro central, mas o veículo acabou capotando. Três pessoas estavam no caminhão.
O motorista aparentemente não sofreu ferimentos. Um passageiro teve cortes no rosto e queixava-se de dor no ombro, enquanto o outro reclamava de dor no peito. Ambos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade de saúde da cidade.
Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para organizar o trânsito no local.
