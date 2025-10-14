Temporal

Defesa Civil emitiu alerta para risco de alagamentos, ventos intensos e transtornos em áreas vulneráveis da capital

A Prefeitura de Manaus colocou o município em estado de atenção nesta terça-feira (14) por causa da previsão de chuvas intensas acompanhadas de ventos fortes e raios, informou a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec).

De acordo com os meteorologistas da Defesa Civil, há possibilidade de pancadas fortes de chuva com rajadas de vento e descargas elétricas em diferentes zonas da capital. As equipes de monitoramento e resposta seguem em alerta máximo, de prontidão para atender possíveis ocorrências em áreas de risco.

O órgão orienta que a população evite se abrigar sob árvores, mantenha distância de postes e fiações e redobre os cuidados em locais com histórico de alagamentos.

Em caso de emergência, o atendimento pode ser acionado pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

A Defesa Civil também recomenda que os moradores se cadastrem para receber alertas oficiais por SMS, enviando gratuitamente o CEP da residência para o número 40199. O serviço, oferecido pela Defesa Civil Nacional, envia avisos em tempo real sobre riscos e orientações preventivas.

As equipes municipais seguem em plantão contínuo, monitorando as condições do tempo e prontas para atuar caso ocorram situações de emergência.