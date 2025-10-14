Susto

Avião retornou ao Aeroporto Eduardo Gomes durante forte chuva.

Um avião da Azul realizou um pouso de emergência nesta terça-feira (14), durante forte chuva no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. A informação foi divulgada pela Aviação Amazônia.

A aeronave envolvida, um Embraer E195AR (PR-AXI), fazia o voo AD2683, com destino a Tabatinga, quando declarou “Pan Pan Pan” e solicitou retorno imediato ao aeroporto. O protocolo de emergência foi acionado e os Bombeiros da SCI (Seção Contra Incêndio) estiveram prontos para qualquer eventualidade.

Segundo as informações, a tripulação conduziu a situação com eficiência, e o avião pousou sem intercorrências, garantindo a segurança de todos a bordo.

VÍDEO

#Alerta: Sob forte chuva, avião da Azul faz pouso de emergência em Manaus pic.twitter.com/1HQm6OlbeZ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 14, 2025

