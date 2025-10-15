Viralizou

Confusão entre vereador e pré-candidato do Boi Caprichoso chamou atenção do público durante a comemoração

O vereador de Parintins e ex-presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá (PP), se desentendeu com Edwan Oliveira, membro da diretoria e pré-candidato à presidência do bumbá, durante a comemoração do aniversário de Parintins, na madrugada desta quarta-feira (14).

Segundo testemunhas, a confusão no palco começou quando Babá tentou impedir que o pré-candidato Diego Mascarenhas tirasse foto com o Boi Caprichoso. Edwan Oliveira, também pré-candidato, então afastou Babá, que se exaltou e partiu para cima de Edwan.

Durante a confusão, o público vaiou o desentendimento entre os membros do bumbá. Edwan Oliveira se manifestou nas redes sociais, afirmando que Babá já havia provocado outros conflitos ao longo do evento.

“No Palco, me dirigiu palavras de desacato, sem eu sequer ter me dirigido a ele. Já eu, não o agredi verdadeiramente, apenas o ‘cutuquei’ questionando o porque ele havia me falado aquilo”, disse Oliveira.

Babá Tupinambá ainda não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestação.

Foto: Reprodução

