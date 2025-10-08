Região do Rio Mamuru

Ventos fortes e chuva intensa causaram danos em estruturas da comunidade ribeirinha, mas não há registro de feridos.

Um forte temporal atingiu a comunidade da Ponta Alta, na região do Rio Mamuru, em Parintins (a 369 quilômetros a leste de Manaus), nesta quarta-feira (8). Moradores relataram que a ventania destelhou casas, uma escola e uma igreja, deixando um rastro de destruição.

Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram a força do vento e os prejuízos causados na comunidade ribeirinha. O temporal arrancou telhados e danificou várias estruturas.

Segundo os moradores, o temporal chegou de forma repentina e pegou todos de surpresa. Felizmente, até o momento, não há relatos de feridos, apesar dos danos generalizados ao patrimônio.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) informou que, às 7h20 desta quarta-feira, a estação São José, em Parintins, registrou 77,2 mm de chuva, enquanto a estação do Centro marcou 67,6 mm.

Leia mais

Inmet alerta para risco alto de chuvas fortes e temporais no Amazonas