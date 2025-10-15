cena eletrônica

Frontstage esgotado e Backstage com últimos ingressos: 11 horas de música eletrônica no Mercado de Origem da Amazônia.

Vintage Culture lidera um dos maiores eventos de música eletrônica do Norte do Brasil neste sábado (18), no Mercado de Origem da Amazônia, no Centro Histórico de Manaus, com 11 horas ininterruptas de som e grandes nomes da cena nacional e internacional.

O Frontstage já está esgotado, e restam apenas os últimos ingressos para o Backstage, que oferece open bar e open food durante toda a festa.

Um dos organizadores, o DJ Evandro Jr., contou que o evento marca uma realização pessoal.

“Vai ser no dia do meu aniversário. Eu comecei na cena eletrônica como DJ, tenho isso no sangue. Trazer o Vintage pra Amazônia é um sonho realizado”, em um coquetel realizado na última quinta-feira (9) para imprensa, patrocinadores e artistas.

Com um line-up de peso, que inclui Doozie, Departamento, Gabss, 3 Beat, Bess Maze, Tixa e Madame C, o evento promete transformar Manaus em uma capital da música eletrônica.

Os ingressos estão à venda em vintageamazonia.com.br.

