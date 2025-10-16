Turismo

Encontro entre Amazonastur e representantes da Embaixada da Argentina discutiu ampliação das conexões entre os dois países

O presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Marcel Alexandre, recebeu na terça-feira (14/10), o conselheiro da Embaixada da Argentina, Patricio Violini, e o secretário de Promoção Comercial, Joaquim Coniglio na sede da empresa, avenida Santos Dumont, zona oeste de Manaus. A reunião tratou da retomada dos voos diretos entre Manaus e Buenos Aires e da ampliação das rotas turísticas entre os dois países, incluindo a rota Manaus–Ushuaia, conhecida como “Terra do Fogo”.

“Hoje é um dia de muita alegria. O Amazonas está em expansão, e o Brasil também. Desta vez, temos uma boa notícia envolvendo nossos vizinhos argentinos. Estivemos em reunião com a Embaixada da Argentina para debater a retomada dos voos diretos entre o Amazonas e a Argentina. O próximo passo é reunir com as companhias aéreas, com o propósito de ampliar as rotas turísticas entre os dois países”, afirmou Marcel Alexandre.

O conselheiro Patricio Violini elogiou o trabalho da Amazonastur e destacou o potencial da parceria. “Parabéns por todo o trabalho que estão fazendo para promover o turismo aqui no Amazonas. Estamos confiantes de que vamos avançar nessa agenda e fortalecer os vínculos entre a Argentina e o Amazonas, destacou.”

Dados da Amazonastur mostram que, em 2024, mais de 1.300 argentinos visitaram o Amazonas, sendo 67% a lazer, com permanência média de seis dias, evidenciando o interesse do país pelo destino.

Parceria com os Estados Unidos

Também nesta semana, a Amazonastur recebeu a agente consular dos Estados Unidos, Lorena Clement, para discutir ações de cooperação e fortalecimento do turismo no Estado. O encontro reforçou o diálogo entre os países e o compromisso da atual gestão em ampliar parcerias internacionais.

As agendas internacionais reforçam a estratégia do Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, de consolidar o Amazonas como destino turístico de relevância global, estreitando vínculos com países que demonstram interesse no turismo amazônico e promovendo iniciativas que incentivam novos fluxos de visitantes para o Estado.

