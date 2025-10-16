O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (15) mais três mortes por intoxicação por metanol no país. Uma ocorreu em Jundiaí (SP) e duas em Pernambuco.
Esses são os primeiros óbitos fora de São Paulo desde o início dos casos, em 26 de setembro. Com isso, o total de mortes confirmadas chega a oito: seis em São Paulo e duas em Pernambuco.
O total de casos confirmados subiu de 32 na última segunda-feira (13) para 41 nesta quarta-feira (15). Outros 107 casos seguem em investigação, enquanto 469 suspeitas já foram descartadas.
Além de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que já haviam registrado casos confirmados, Pernambuco agora também confirmou três casos de intoxicação, dois deles fatais.
Distribuição dos casos confirmados:
- São Paulo: 33
- Paraná: 4
- Pernambuco: 3
- Rio Grande do Sul: 1
Casos em investigação:
- São Paulo: 57
- Pernambuco: 31
- Rio de Janeiro: 6
- Mato Grosso do Sul: 4
- Piauí: 3
- Rio Grande do Sul: 3
- Alagoas, Goiás e Paraná: 1 cada
Outros 10 óbitos permanecem em investigação, sendo quatro em São Paulo, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um na Paraíba e um no Paraná.
Ações de fiscalização e descarte:
Nesta quarta-feira, a Polícia Civil de São Paulo informou a destruição de mais de 100 mil garrafas de bebidas adulteradas, apreendidas em um galpão clandestino na zona leste da capital paulista. O material, cerca de 7 toneladas de vidro, foi encaminhado para reciclagem após autorização judicial.
A operação faz parte do gabinete de crise do Governo de São Paulo para combater intoxicações por metanol e reforça o combate à falsificação de bebidas alcoólicas.
