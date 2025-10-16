Saúde

Casos confirmados sobem para 41; Polícia Civil destrói 100 mil garrafas de bebidas adulteradas

O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (15) mais três mortes por intoxicação por metanol no país. Uma ocorreu em Jundiaí (SP) e duas em Pernambuco.

Esses são os primeiros óbitos fora de São Paulo desde o início dos casos, em 26 de setembro. Com isso, o total de mortes confirmadas chega a oito: seis em São Paulo e duas em Pernambuco.

O total de casos confirmados subiu de 32 na última segunda-feira (13) para 41 nesta quarta-feira (15). Outros 107 casos seguem em investigação, enquanto 469 suspeitas já foram descartadas.

Além de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que já haviam registrado casos confirmados, Pernambuco agora também confirmou três casos de intoxicação, dois deles fatais.

Distribuição dos casos confirmados:

São Paulo: 33

Paraná: 4

Pernambuco: 3

Rio Grande do Sul: 1

Casos em investigação:

São Paulo: 57

Pernambuco: 31

Rio de Janeiro: 6

Mato Grosso do Sul: 4

Piauí: 3

Rio Grande do Sul: 3

Alagoas, Goiás e Paraná: 1 cada

Outros 10 óbitos permanecem em investigação, sendo quatro em São Paulo, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um na Paraíba e um no Paraná.

Ações de fiscalização e descarte:

Nesta quarta-feira, a Polícia Civil de São Paulo informou a destruição de mais de 100 mil garrafas de bebidas adulteradas, apreendidas em um galpão clandestino na zona leste da capital paulista. O material, cerca de 7 toneladas de vidro, foi encaminhado para reciclagem após autorização judicial.

A operação faz parte do gabinete de crise do Governo de São Paulo para combater intoxicações por metanol e reforça o combate à falsificação de bebidas alcoólicas.

