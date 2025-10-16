Sepet

Mutirão vai atender cães e gatos com procedimentos na Fametro do Novo Aleixo

A Secretaria de Estado de Proteção Animal do Amazonas (Sepet-AM) inicia nesta sexta-feira (17/10) o agendamento para o mutirão de castração gratuita de cães e gatos na zona leste de Manaus. A ação acontece no Centro Universitário Fametro, avenida Autaz Mirim, nº 8565, bairro Novo Aleixo, das 9h às 14h. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada.

Como realizar o agendamento

Para agendar, os tutores devem:

Ser maiores de idade;

Levar RG, CPF e comprovante de residência;

Apresentar uma foto do animal, impressa ou no celular.

O procedimento de castração começa no sábado (18/10), no mesmo local e horário. Não é necessário levar o animal no dia do agendamento, apenas no dia marcado para a cirurgia.

Benefícios da castração

A ação faz parte das iniciativas da Sepet para ampliar o acesso aos serviços de controle populacional de animais, promovendo saúde e bem-estar aos pets e seus tutores. A secretária Joana Darc reforça:

“A castração é uma das formas mais eficazes de evitar o abandono e o sofrimento dos animais. Levamos esse serviço a todas as zonas de Manaus e municípios do interior, garantindo dignidade e cuidado aos pets. Isso também é questão de saúde pública.”

Segurança e cuidados veterinários

Todos os procedimentos seguem protocolos de segurança e bem-estar animal, com acompanhamento de veterinários e equipe técnica especializada.

Regras importantes para castração

Animais devem estar saudáveis ;

; Não podem ter recebido medicamentos, vermífugos ou vacinas nos últimos 21 dias ;

; Fêmeas não poderão ser castradas se estiverem no cio, gestantes ou amamentando;

se estiverem no cio, gestantes ou amamentando; A triagem garante a segurança e o bom andamento do mutirão.

