Ferida

Agente foi socorrida e transferida para hospital da Zona Leste; PM busca suspeitos.

Uma policial militar foi baleada durante uma tentativa de assalto, na tarde desta quinta-feira (16), no Ramal do Bancrevea, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

A agente foi socorrida e levada inicialmente para a UPA Campo Salles, mas devido à gravidade do ferimento, foi transferida para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que equipes estão nas ruas para identificar e prender os autores do crime. A corporação também destacou que está prestando assistência à policial e que informações sobre seu estado de saúde serão restritas aos familiares.

