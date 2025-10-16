Premiação

Programa do Governo do Amazonas ficou entre os três melhores projetos na categoria ‘Cidades’ no Year in Infrastructure 2025.

O Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), do Governo do Amazonas, foi destaque na premiação internacional ‘Year in Infrastructure 2025’, considerado o ‘Oscar da Infraestrutura’. A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (16/10), em Amsterdã, na Holanda.

A premiação é promovida pela empresa global de software Bentley Systems e celebra os projetos mais extraordinários do mundo em infraestrutura que utilizam a inovação digital e promovem a qualidade de vida.

O Prosamin+ é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). O secretário da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, representou o estado na premiação e fez a apresentação do programa.

Entre mais de 250 projetos inscritos de 47 países, o Prosamin+ foi finalista entre os três melhores do mundo na categoria Cidades, Campi e Instalações, junto com iniciativas da China e da Índia. Também foi o único da Amazônia, representando o Brasil com outros três projetos da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais.

Para o secretário da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, o reconhecimento internacional reforça o papel do Amazonas como referência global em planejamento urbano sustentável, habitação social e revitalização de áreas degradadas na Amazônia.

“O Prosamin+ é mais que uma obra: é uma transformação social, ambiental e humana. Ver o nosso trabalho ser reconhecido em escala mundial mostra que o Amazonas está no caminho certo, unindo engenharia, tecnologia e sensibilidade social para cuidar de quem mais precisa”, afirmou Campêlo.

Um dos diferenciais do Prosamin+ é o uso do BIM (Building Information Modeling), modelo digital inteligente que centraliza informações de engenharia para permitir maior eficiência e integração em todas as etapas do projeto, da concepção à operação.

Ao todo, a premiação contou com 12 categorias, com três finalistas concorrendo em cada uma. Entre as categorias da premiação estão Pontes e Túneis, Construção, Estradas e Rodovias, Geração de Energia, entre outras.

Sobre o Prosamin+

O Prosamin+ está promovendo a requalificação urbanística de uma área de 340 mil metros quadrados ao longo do Igarapé do Quarenta, entre as comunidades Manaus 2000, na zona sul, e Sharp, na zona leste de Manaus. O programa inclui habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e infraestrutura, com obras previstas até 2027.

O investimento total é de US$ 114 milhões, sendo US$ 80 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a serem pagos pelo Governo do Amazonas, e US$ 34 milhões de contrapartida estadual.

Na área de habitação, o Prosamin+ prevê a construção de 808 unidades habitacionais. Já entregou 104 unidades, sendo 32 no Residencial Rodrigo Otávio, em 2023, e 72 no Residencial Maués, em junho deste ano. Do total previsto, tem ainda 512 unidades que serão construídas na Comunidade da Sharp, onde já estão em andamento 176 apartamentos. Tem mais 160 em construção entre as avenidas Silves e Maués e 32 previstos na Manaus 2000.

O programa já reassentou 1.808 famílias de áreas de risco, que foram beneficiadas com unidades habitacionais e outras soluções de moradia, como indenização e bônus moradia (compra assistida). No total, serão 2.580 famílias contempladas, até a conclusão das obras.

Leia mais:

Prosamim visita Parque das Araras