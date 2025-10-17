Saúde básica

A nova USF Adalgisa Barbosa ampliará a oferta de serviços de atenção básica na zona Oeste.

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, nesta quinta-feira (16), a chegada de parte do mobiliário da nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Lírio do Vale, na zona Oeste, que já está na fase final de acabamento, com previsão de entrega para a segunda quinzena de novembro. Durante a visita técnica, o prefeito esteve acompanhado pelos subsecretários da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho e Nagib Salem, que supervisionam a etapa de instalação dos novos equipamentos.

No local, começaram a ser entregues cadeiras odontológicas, compressores, bebedouros e demais itens de mobília que vão compor a estrutura moderna da unidade, nomeada USF Adalgisa Barbosa, em homenagem a uma servidora da saúde municipal que perdeu a vida durante a pandemia.

“Estamos aqui ao lado do doutor Djalma e do doutor Nagib, fiscalizando as obras de construção da nova USF do Lírio do Vale, a USF Adalgisa Barbosa. Vamos homenagear uma servidora nossa que perdemos na pandemia. A unidade já está na fase final de acabamento, estão chegando os novos móveis para que possamos mobiliar essa unidade, e nós vamos dessa forma pré-agendar para a segunda quinzena de novembro a entrega dessa grande USF porte 4 para a população da zona Oeste de Manaus. É Manaus avançando na saúde básica”, destacou o prefeito David Almeida.

O subsecretário da Semsa, Djalma Coelho, explicou que a nova unidade oferecerá todos os serviços da Política Nacional de Atenção Básica (Pnab), garantindo cobertura integral aos moradores da região.

“A população vai encontrar aqui consultas médicas e de enfermagem, puericultura, pré-natal, acompanhamento dos ciclos de vida desde o nascimento até o idoso, além de serviços voltados à saúde da mulher, como coleta de preventivo e testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites virais. Também haverá atendimentos para hipertensos e diabéticos, curativos, vacinação e quatro gabinetes odontológicos completos. É uma USF porte 4, porque tem quatro equipes de Estratégia Saúde da Família e quatro equipes de Saúde Bucal”, explicou Djalma Coelho.

Com a entrega prevista para a segunda quinzena de novembro, a nova USF Adalgisa Barbosa ampliará a oferta de serviços de atenção básica na zona Oeste, fortalecendo a rede municipal de saúde e garantindo mais qualidade e dignidade no atendimento à população.

“Estamos avançando com responsabilidade e planejamento. Essa USF é mais uma prova de que Manaus está investindo na estrutura da saúde básica, onde tudo começa”, reforçou David Almeida.

