Cidade Nova

Vítima tentava atravessar a avenida Noel Nutels quando foi atingida; motorista permaneceu no local e prestou depoimento à polícia.

A artesã Cintya Cruz Leite Soares, de 55 anos, morreu após ser atropelada na noite desta quinta-feira (16) na Avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Segundo testemunhas, Cintya tentava atravessar a via em direção ao canteiro central, em frente ao prédio do Instituto Médico Legal (IML), quando foi atingida por um carro modelo Ônix, de cor champanhe, que trafegava em alta velocidade. O impacto foi violento.

Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois de dar entrada na unidade.

O motorista do veículo, que não teve a identidade divulgada, permaneceu no local do acidente e foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).