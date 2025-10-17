Ploa

roposta prevê crescimento de 14,2% e prioriza Educação e Saúde no município.

A Prefeitura de Manaus encaminhou, na última quarta-feira (15), à Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) para o exercício de 2026. A proposta, apresentada previamente em audiência pública no início deste mês, estima um orçamento total de R$ 12 bilhões, representando um crescimento de 14,2% em relação ao Ploa de 2025, que foi de R$ 10,508 bilhões.

De acordo com a subsecretária de Orçamento e Projetos da Semef, Karliley Capucho, o projeto reflete um processo de planejamento integrado, com base em dados técnicos e na participação da população.

“Estamos fechando um ciclo de planejamento para elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e do PPA dos próximos quatro anos. O processo iniciou com o desenvolvimento de equipes com técnicos do governo federal especialistas em elaboração e planejamento, abrimos a votação popular, refinamento com as secretarias e, hoje, apresentamos a proposta final”, explicou a subsecretária.

Capucho destacou ainda que o orçamento consolida as estimativas de receitas e despesas do município, garantindo a execução das políticas públicas e das prioridades apontadas pela população no processo do PPA Participativo.

“A Lei Orçamentária é o instrumento que materializa as decisões tomadas de forma democrática e técnica. Cada valor previsto aqui traduz o compromisso da prefeitura com uma Manaus mais eficiente, humana e sustentável”, completou.

Entre os destaques da proposta, a Educação continua recebendo a maior fatia do orçamento municipal. A área, que teve R$ 2,3 bilhões em 2024 e R$ 2,7 bilhões em 2025, deverá alcançar R$ 3,2 bilhões em 2026, um aumento de quase 40% em relação a 2024. Os recursos serão distribuídos entre despesas com pessoal (44,57%), outras despesas correntes (50,64%) e investimentos (4,03%).

A Saúde também registra avanço. Após aportes de R$ 1,49 bilhão em 2024 e R$ 1,74 bilhão em 2025, o orçamento proposto para 2026 chega a R$ 1,89 bilhão, sendo 69,09% destinados a pessoal e encargos, 28,69% a despesas correntes e 1,32% a investimentos.

Com o envio do Ploa à CMM, a proposta seguirá para análise das comissões técnicas e posterior votação em plenário, conforme determina a legislação orçamentária.