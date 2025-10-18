Desenvolvimento

Parceria estratégica é voltada ao desenvolvimento de tecnologias para ampliar o acesso aos serviços de saúde

O Governo do Amazonas, por meio da Representação do Governo do Amazonas em São Paulo (ERGSP), fez uma visita técnica, na tarde desta sexta-feira (17/10), ao Einstein Hospital Israelita, no Morumbi, em São Paulo. A comitiva, liderada pelo secretário-chefe da ERGSP, Alfredo Lins, teve como objetivo fortalecer a aliança voltada à inovação em saúde no estado.

O ERGSP acompanha o Einstein desde as primeiras tratativas para credenciamento e implementação do Centro de Inovação da organização em Manaus, iniciadas em dezembro de 2023 com apoio do Governo do Amazonas em São Paulo. A iniciativa tem fomentado o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias voltadas à saúde na região amazônica.

“A visita representa o fortalecimento de uma parceria que já é antiga entre o Governo do Amazonas e o Einstein Hospital Israelita. Essa aproximação tem sido muito importante, porque reforça nosso compromisso com a inovação, com a melhoria dos serviços de saúde e com o desenvolvimento de projetos que beneficiem diretamente os amazonenses. É uma ação que projeta resultados concretos para o futuro, ampliando as oportunidades e consolidando essa cooperação em prol da saúde pública”, destacou Alfredo Lins.

Durante o encontro, a equipe do hospital apresentou as ações desenvolvidas nos últimos dois anos no Amazonas, com foco em projetos executados em comunidades locais e na promoção de soluções tecnológicas para reduzir desigualdades no acesso à saúde.

A gerente de inovação do Einstein, Gabriela Xavier, ressaltou a importância dessa cooperação com o governo estadual. “O Einstein é uma organização filantrópica de saúde que atua há 70 anos. Em 2023, inauguramos o Centro de Inovação em Manaus, no estado do Amazonas, onde fomos muito bem recebidos. Com foco especial na Lei da Informática da Amazônia, estabelecemos parcerias estratégicas voltadas principalmente para o desenvolvimento de tecnologias que ampliem o acesso à saúde e reduzam as iniquidades”.

Entre os eixos de atuação do Centro de Inovação, destacam-se os estudos sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde, um tema de crescente relevância em comunidades amazônicas expostas a novas dinâmicas ambientais e epidemiológicas. O espaço também se consolidou como um ambiente de estímulo ao empreendedorismo em saúde, incentivando a criação de startups e o desenvolvimento de projetos locais que integrem inovação e impacto social.

“O Einstein, junto com todos os atores do ecossistema, compartilha essa missão. Temos atuado de forma ativa para provocar e engajar governo, entidades públicas e privadas a trabalharem em consonância e harmonia, desenvolvendo projetos e soluções tecnológicas em prol da saúde”, disse Gabriela Xavier.

Centro de Inovação do Einstein em Manaus

O Centro de Inovação do Einstein em Manaus vem se consolidando como um polo estratégico de pesquisa e desenvolvimento tecnológico voltado à promoção da equidade em saúde. Instalado na capital amazonense, o espaço aproxima ciência, tecnologia e comunidade, desenvolvendo soluções adaptadas às realidades regionais e ampliando o acesso a serviços de qualidade.

O local abriga iniciativas nas áreas de inteligência artificial, telemedicina e análise de big data, impulsionadas pelos incentivos da Lei da Informática da Amazônia (Lei nº 8.387/1991). A proposta é transformar o conhecimento em ferramentas práticas para o fortalecimento do sistema público de saúde, especialmente em regiões de difícil acesso.

(*) Com informações da assessoria