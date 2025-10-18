Eleições

Ex-governador do estado e ex-ministro solicitou desfiliação do PDT

O presidente estadual do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, que também é prefeito do município de Massapê, anunciou por meio das redes sociais a filiação do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes ao partido.

Ciro solicitou na sexta-feira (17) sua desfiliação do PDT, legenda a qual era filiado desde 2015.

“O PSDB está em festa porque eu estou aqui anunciando oficialmente a filiação do ex-prefeito de Fortaleza, do ex-governador do estado do Ceará, do ex-ministro Ciro Ferreira Gomes ao PSDB”, afirmou Ozires em vídeo publicado em seu Instagram.

Segundo o prefeito, Ciro será recebido no partido em um evento na próxima quarta-feira (22).

“Na próxima quarta-feira, às 9h40 da manhã, no hotel Mareiro, da Beira Mar, vamos lá receber com uma salva de palmas, um abraço bem caloroso, o nosso ex-governador e futuro governador do Ceará, Ciro Ferreira Gomes”, detalhou.

Na gravação, Ozires diz que o ex-senador Tasso Jereissati foi o “principal responsável” por convencer Ciro a escolher o PSDB. Como mostrou a CNN Brasil, Ciro estaria avaliando convites feitos por legendas como PSDB, PP e União Brasil.

O líder estadual da sigla ainda afirmou que, em breve, o ex-ministro anunciará sua intenção de disputar o governo do Ceará nas próximas eleições.

“Em poucos dias, ou em poucos meses, o próprio Ciro Gomes vai estar anunciando a candidatura dele ao governo do estado do Ceará. O Ceará quer Ciro de novo”, disse. Ciro governou o estado anteriormente, entre 1991 e 1994, pelo PSDB.

A CNN Brasil procurou a assessoria de Ciro Gomes para confirmar as informações e aguarda retorno.

(*) Com informações da CNN Brasil