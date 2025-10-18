Serviços

Por conta da alta demanda na região, os atendimentos terão continuidade nos dias 20, 22 e 23 de outubro no Ceti João dos Santos Braga

As ações estendidas da 24ª edição do Programa Governo Presente, realizadas, entre os dias 13 e 17 de outubro, somaram 3,1 mil atendimentos na área da saúde e cidadania no Ceti João dos Santos Braga, no bairro Nova Cidade, zona norte. Devido a alta demanda na região, os atendimentos terão continuidade na próxima semana, nos dias 20, 22 e 23 de outubro.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), garantiu 548 atendimentos em saúde. Entre eles, na Carreta da Saúde, foram realizados 145 exames de ultrassonografia e 61 de mamografia. Além disso, 114 consultas e 228 serviços de triagem foram garantidos.

Durante o Governo Presente desta semana, também, foram realizadas, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-estar Animal (Sepet), 187 procedimentos de castração de cães e gatos, entre segunda e sexta-feira.

O vidraceiro Jean Gomes, de 50 anos, foi beneficiado com o atendimento veterinário à sua cadela, no dia 11 de outubro, e também aproveitou para garantir a castração do seu outro cão durante a semana. Ele comentou sobre a eficiência dos serviços oferecidos.

“Foi bem rápido, serviço de excelência, sem alteração alguma. Inclusive tinha que trazer a minha cadela porque ela estava com problema no útero. Foi um serviço de excelência. Muito importante. Um serviço muito ótimo mesmo”, assinalou.

Emissão de documentos

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), garantiu o acesso dos moradores da zona norte à Carteira de Identidade Nacional (CIN), com a emissão de 938 documentos, além de 980 agendamentos.

Entre os beneficiados está Maria José Kauache, de 57 anos, que garantiu a nova CIN junto ao filho. Índigena da etnia Kokama, ela destacou a iniciativa coordenada pelo Governo do Amazonas.

“Eu achei bom porque me atenderam bem, tanto os idosos e as prioridades, todo mundo foi atendido. O atendimento está indo bem, é uma coisa boa para nós, é próximo. Então, o que o Governo está fazendo está sendo ótimo para o povo. Está sendo bom, todo mundo está saindo atendido”, declarou.

Por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), o Governo do Estado também realizou 475 atendimentos que incluem emissão de declarações de hipossuficiência, além de emissões e atualizações de CPF.

Continuidade

Os atendimentos de saúde e de emissão de documentos terão continuidade na próxima semana. Nos dias 20, 22 e 23 de outubro, serão oferecidos exames de ultrassonografia e mamografia, consultas com ginecologista (com exceção no dia 23), além de emissão e agendamentos de CIN e demais documentos.

Governo Presente

A Edição Especial do Governo Presente do Dia das Crianças, realizada no dia 11 de outubro, bateu recorde de público, com mais de 11,1 mil atendimentos em diversos serviços, como saúde, cidadania, lazer e acesso ao crédito. O Governo do Estado também distribuiu 3 mil brinquedos para as crianças, que puderam assistir à apresentação de um espetáculo infantil.

(*) Com informações da assessoria