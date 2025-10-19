Acidente

Acidente ocorreu em residências no bairro Ouro Preto na manhã deste domingo (19). Equipes seguem nas buscas por vítimas entre os escombros

Uma explosão seguida de desabamento atingiu casas na Rua Maria Gomes da Silva, no bairro de Ouro Preto, em Olinda (PE), na manhã deste domingo (19). De acordo com as primeiras informações, o acidente deixou entre 10 e 15 pessoas feridas, e uma morte foi confirmada.

Explosão atinge residências no bairro Ouro Preto

A explosão ocorreu por volta das 7h30 da manhã, atingindo diversas residências da região. As causas do acidente ainda não foram confirmadas, e as buscas por vítimas continuam entre os escombros.

Equipes de emergência foram mobilizadas rapidamente

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas várias equipes da corporação, da Defesa Civil de Olinda e da Defesa Civil Estadual. O Samu Metropolitano do Recife foi acionado às 7h32 e enviou 14 viaturas para o local.

O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi utilizado no atendimento às vítimas. A operação conta ainda com o apoio da Polícia Militar, que atua com quatro viaturas para isolar a área.

Vítimas foram levadas para hospitais da região

Até o momento, quatro vítimas foram socorridas:

Duas crianças e uma mulher foram levadas para a UPA Olinda

e uma foram levadas para a Um homem foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife

As demais vítimas seguem sendo identificadas. As equipes continuam vasculhando os escombros com apoio de cães farejadores e equipamentos de salvamento.

Polícia e Defesa Civil fazem buscas e isolamento

A Prefeitura de Olinda informou que também mobilizou equipes das áreas de trânsito, saúde, desenvolvimento social e segurança para prestar assistência à população local.

A Polícia Científica já está no local realizando a perícia da vítima fatal, e novas análises estruturais serão feitas após a liberação da área. A Neoenergia foi acionada para garantir a segurança da rede elétrica na região.

Causas da explosão serão investigadas pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia do Varadouro, ficará responsável pela investigação do caso. As equipes já trabalham com a possibilidade de acúmulo de gás como uma das causas do acidente, mas só as perícias poderão confirmar.

A Defesa Civil deve realizar avaliações estruturais nas residências afetadas para verificar o risco de novos desabamentos.

*Com informações da CNN

