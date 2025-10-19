Serra dos Ventos

Veículo seguia para Brumado, na Bahia; causas estão sob investigação da PRF

Subiu para 17 o número de pessoas mortas no grave acidente com um ônibus ocorrido na noite desta sexta-feira (18), na Serra dos Ventos, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no agreste de Pernambuco.

Ônibus transportava 40 passageiros com destino à Bahia

O veículo seguia viagem com destino a Brumado, na Bahia, e transportava 40 passageiros. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, outras 17 pessoas estão internadas no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

Autoridades investigam possível falha nos freios

Durante coletiva à imprensa, o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, afirmou que o motorista relatou falha nos freios:

“Essa é uma afirmação que ele fez e que será considerada. O local está passando por perícia, o veículo será periciado e todos os depoimentos serão tomados para que se conclua se houve falha mecânica”, disse Carvalho.

Motorista testou negativo para álcool e sofreu ferimentos leves

O motorista do ônibus sofreu apenas ferimentos leves e passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em nota.

PRF aponta uso irregular do cinto de segurança

A PRF também destacou que há indícios de que alguns passageiros não utilizavam o cinto de segurança, o que pode ter agravado o número de mortes e ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 20h, quando o ônibus invadiu a pista contrária, colidiu contra rochas na lateral da estrada, bateu em um barranco de areia e, em seguida, tombou.

As causas exatas estão sob investigação da PRF, que permanece no local com equipes de resgate e perícia.

Identificação das vítimas é prioridade, diz polícia

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha, a prioridade no momento é a identificação dos corpos para que sejam entregues às famílias.

*Agência Brasil

Leia mais:

Acidente de ônibus deixa mortos e feridos em Pernambuco