Pela primeira vez em quase duas décadas, o Brasil registrou um aumento na proporção de adultos fumantes. De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, a taxa subiu de 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024, representando um crescimento de 25% em apenas um ano.
Cigarro eletrônico pode estar ligado ao aumento
Segundo o médico de família e comunidade Felipe Bruno da Cunha, a alta está diretamente relacionada à popularização de novos produtos derivados do tabaco, como os cigarros eletrônicos e o cigarro de palha, que vêm ganhando espaço, principalmente entre os jovens.
“Na última década, vemos um aumento expressivo, principalmente por conta do cigarro eletrônico, o vape”, afirmou o médico.
OMS classifica tabagismo como pandemia global
A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o tabagismo como uma pandemia global, sendo a principal causa de morte evitável no mundo, com cerca de 8 milhões de mortes por ano.
O médico Felipe Bruno reforça os perigos:
“Mais de 50 tipos de doenças podem ser causadas pelo cigarro, principalmente cardiovasculares, respiratórias e cerca de 10 tipos de câncer.”
Fumantes passivos também correm risco
O especialista também destaca que fumantes passivos — pessoas que convivem com quem fuma — estão expostos a riscos sérios de saúde, incluindo doenças crônicas e câncer de pulmão.
“É muito importante procurar ajuda”, orienta o médico.
*Agência Brasil
