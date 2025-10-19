Saúde

Evento Fiocruz Pra Você alia vacinação, ciência e educação em saúde com mais de 500 visitantes

Pelo terceiro ano consecutivo, o Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) promoveu o evento Fiocruz Pra Você, que coincidiu com o Dia D da Vacinação, neste sábado (18), em Manaus. A ação resultou na aplicação de 485 doses de vacinas em crianças e adultos e fez parte da campanha nacional de imunização coordenada pelo Ministério da Saúde.

Realizado das 8h às 12h na sede da Fiocruz Amazônia, o evento foi promovido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa). Foram oferecidos pelo menos oito tipos de imunizantes dos calendários infantil e adulto, com apoio de 11 profissionais da Unidade de Saúde da Família Dr. Luiz Montenegro.

“Com a valiosa parceria da Semsa, realizamos a festa da vacinação e mostramos a importância da Ciência e das pesquisas em saúde”, destacou a diretora da Fiocruz Amazônia, Stefanie Lopes.

Atividades científicas e lúdicas marcaram o evento

Além da vacinação, o público participou de exposições científicas, oficinas e atividades interativas sobre temas de saúde e meio ambiente. O evento envolveu 125 voluntários, entre servidores, bolsistas e alunos.

Houve também o lançamento da 10ª edição da Fiocruz Amazônia Revista, publicação voltada à popularização da ciência. A programação marcou o início da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que segue até 23 de outubro, com ações em Manaus e Parintins.

“Vacinas salvam vidas e são fruto de pesquisa científica. Aproveitamos a oportunidade para iniciar a SNCT com a população”, afirmou Michele El Kadri, vice‑diretora de Pesquisa e Inovação da Fiocruz Amazônia.

Comunidade quilombola reforça importância da vacinação

Crianças do Quilombo São Benedito, na zona Centro‑Sul de Manaus, também participaram do evento. A líder quilombola Keila Fonseca destacou a relevância da ação:

“Vacinar é resistência. Essa campanha prioriza a vida das nossas crianças, que saem daqui imunizadas e felizes”, disse Keila.

Ciência para todos: pesquisas ganham destaque no evento

Entre os destaques científicos apresentados:

Entomologia médica : O laboratório de Ecologia de Doenças Transmissíveis apresentou insetos vetores como o Aedes aegypti, explicando seus impactos na saúde pública.

: O laboratório de Ecologia de Doenças Transmissíveis apresentou insetos vetores como o Aedes aegypti, explicando seus impactos na saúde pública. Bactérias fluorescentes : O Núcleo de Inovação Tecnológica exibiu experimentos com bactérias que brilham sob luz especial, encantando as crianças.

: O Núcleo de Inovação Tecnológica exibiu experimentos com bactérias que brilham sob luz especial, encantando as crianças. Educação em higiene : O Núcleo de Bacteriologia do DMAIS usou uma caixa escura e reagentes coloridos para mostrar a importância da lavagem das mãos.

: O Núcleo de Bacteriologia do DMAIS usou uma caixa escura e reagentes coloridos para mostrar a importância da lavagem das mãos. Malária: Pesquisadores explicaram o ciclo de vida do parasita que causa a doença, reforçando a importância da prevenção.

“As crianças aprendem brincando. Mostrar como bactérias reagem à falta de higiene é uma forma eficaz de educar”, explicou Luciete Almeida, pesquisadora da Fiocruz.

Parceiros e apoio institucional

O evento contou com apoio das seguintes instituições:

Semsa‑Manaus

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam)

Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS‑RCP)

Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama)

*Com informações da assessoria

