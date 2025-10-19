Banho automatizado

Equipamento japonês permite que pessoas sejam lavadas sentadas, sem esforço, e acompanha até filmes durante o processo

A Mirai Ningen Sentakki, que significa “Lavadora Humana do Futuro”, foi apresentada em uma feira de tecnologia em Osaka, no Japão. O equipamento, criado pela empresa Science, funciona como uma banheira automatizada: a pessoa entra na cápsula, senta-se e é lavada por jatos d’água com sabão e enxágue.

Banho com entretenimento e sensores inteligentes

Além da higiene, o banho se torna uma experiência sensorial. A cápsula inclui um projetor interno que permite assistir a filmes enquanto o processo ocorre. Sensores embutidos monitoram o bem-estar físico e mental da pessoa durante o banho.

Produto de luxo para hotéis e spas

O preço do equipamento é comparável ao de um carro de luxo, segundo a fabricante. Seis unidades já foram encomendadas por hotéis e instalações de lazer no Japão. A Science afirma que o produto é ideal para spas, academias, termas e até residências de alto padrão.

Alta aprovação entre os usuários

De acordo com o portal japonês SoraNews24, testes com a máquina indicaram que 77,6% dos usuários ficaram satisfeitos com a experiência de banho automatizado.

