Pesquisa de opinião

Pesquisa revela desconhecimento da população sobre atividades e transparência do Legislativo municipal

A pesquisa de opinião pública do instituto Perspectiva Mercado e Opinião, divulgada nesta segunda-feira (20), revela o baixo nível de aprovação e confiança na Câmara Municipal de Manaus (CMM), indicando uma das piores avaliações da instituição em sua história recente.

O levantamento ouviu 1.000 eleitores de 60 bairros de Manaus, entre os dias 13 e 18 de outubro, com margem de erro de 3,1 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Os dados mostram que a maioria dos cidadãos não acompanha as atividades do Legislativo, presidido pelo vereador David Reais (Avante), desconhece suas plataformas de comunicação e avalia negativamente o desempenho da CMM.

Desconhecimento

Segundo o levantamento, 93,4% dos entrevistados afirmaram não saber onde encontrar informações sobre leis e atividades da Câmara, enquanto apenas 6,6% conhecem.

A falta de interesse também se reflete na participação: 96% nunca assistiram a uma sessão, seja presencialmente ou pela internet, com apenas 3,3% afirmando ter comparecido presencialmente e 0,7% acompanhando online.

Nas redes sociais, 86% dos entrevistados desconhecem o site e os perfis oficiais da instituição, enquanto 7,1% já ouviram falar e apenas 6,9% afirmam conhecer.

Transparência e avaliação do desempenho

No quesito transparência, 54% dos participantes afirmaram que a Câmara “nunca” é transparente em suas decisões e gastos públicos. Outros 30,1% não souberam ou não opinaram, 11,6% disseram “raramente”, 3,8% apontaram “às vezes” e apenas 0,5% consideram que o Legislativo “sempre” age de forma transparente.

Em uma escala de 1 a 5,49% dos entrevistados classificaram o desempenho como “muito ruim”, 21,3% como “ruim”, 19,1% como “regular”, 6,2% como “boa” e apenas 4,4% como “muito boa”.

Independência e representatividade

A pesquisa também investigou a percepção da população quanto à independência da Câmara em relação ao prefeito David Almeida (Avante).

Quase metade dos entrevistados 46,7% acredita que o Legislativo “nunca” atua de forma independente. Cerca de 33,2% não souberam responder, 11,1% disseram “raramente”, 6,3% afirmaram “às vezes” e apenas 2,7% consideram que a Câmara “sempre” atua de forma independente.

Quando o assunto é representatividade, 85,6% dos manauaras afirmaram não se sentir representados por nenhum vereador, e apenas 14,4% disseram se sentir bem representados.

Outro ponto levantado é o contato com parlamentares ou gabinetes: 87,4% disseram nunca ter procurado, e 74,5% afirmaram que não procurariam um vereador mesmo diante de um problema relacionado à cidade.

Expectativas da população

Entre as principais expectativas em relação aos vereadores, os entrevistados destacaram:

Resolver problemas individuais: 55%

Fiscalizar o prefeito: 42,2%

Elaborar leis úteis à cidade: 25,1%

O sentimento mais comum ao ouvir falar da Câmara é de indiferença 50,6%, seguido por desconfiança 30,1% e raiva 15,6%. Apenas 3,7% afirmaram sentir confiança ou orgulho da instituição.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi realizado entre 13 e 18 de outubro, com 1.000 entrevistados distribuídos nos 60 bairros de Manaus, utilizando o sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interview). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.