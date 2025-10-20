COP30

Estado chega à conferência internacional com um caso concreto de eficiência energética e descarbonização

A menos de um mês da COP30, que acontece entre 10 e 21 de novembro em Belém (PA), o Amazonas se torna o primeiro estado brasileiro com 100% da iluminação pública sustentável. Com o Programa Ilumina+ Amazonas, o Governo do Estado alcançou todos os 61 municípios do interior, com a troca das lâmpadas tradicionais, mais poluentes, por LED.

A tecnologia LED vai proporcionar, nos próximos 10 anos, a redução da emissão de aproximadamente 100 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera, o equivalente ao plantio de 276 mil árvores ou à preservação de uma floresta do tamanho de 967 campos de futebol.

Com esse resultado, o estado chega à conferência internacional com um caso concreto de eficiência energética e descarbonização, implementado em um território de grandes dimensões e importância estratégica para a agenda climática global.

O programa que moderniza a rede de iluminação no Amazonas é coordenado Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). Ao todo, foram implantados 112 mil pontos de LED, alcançando regiões urbanas e também comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas, muitas das quais receberam, pela primeira vez, o serviço de iluminação pública.

Para Wilson Lima, governador do Amazonas e presidente estadual do União Brasil, os avanços nessa área são fundamentais, como parte da política de sustentabilidade da atual administração. “Cada poste trocado é menos carbono na atmosfera, mais segurança nas ruas e mais qualidade de vida”, afirma.

O programa reduziu custos na conta pública, vai aumentar a durabilidade das luminárias e eliminou o uso de equipamentos com metais pesados, como o mercúrio, presente nas lâmpadas que eram usadas no interior.

(*) Com informações da assessoria