Operação Securitas

Polícia Civil prende dois homens por crimes distintos em Tapauá

Dois homens foram presos em Tapauá, interior do Amazonas, durante a Operação Securitas, deflagrada na segunda-feira (20). Um dos suspeitos, de 25 anos, foi preso por tentativa de homicídio. O outro, de 28 anos, foi autuado em flagrante por descumprir medida protetiva.

Tentativa de homicídio

Segundo o delegado Vinícius Darrieux, o crime de tentativa de homicídio aconteceu no dia 13 de outubro. O autor tentou atropelar e esfaquear o ex-companheiro de sua atual esposa, motivado por ciúmes. Após o ataque, ele fugiu, mas continuou ameaçando a vítima por mensagens.

“Após tentar atropelar a vítima, o autor, por duas vezes, lançou uma faca contra ela, inclusive, perseguindo-a até a sua residência. Após o crime, o indivíduo fugiu do local, mas continuou a enviar mensagens e áudios com ameaças de morte para o homem. Com o avançar das investigações, representamos pela prisão preventiva cumprida nesta segunda-feira”, relatou o delegado.

Com o avanço das investigações, a Justiça autorizou a prisão preventiva, que foi cumprida no bairro Centro, em Tapauá.

Prisão por descumprimento de medida protetiva

No mesmo bairro, outro homem foi preso em flagrante por desrespeitar uma medida protetiva em favor de sua avó, de 68 anos.

“Ele é usuário de entorpecentes e ela temia por sua integridade física, já que ele era bastante agressivo e até quebrava vários objetos dentro de sua residência. O autor foi autuado em flagrante no Centro do município”, afirmou o delegado.

A medida protetiva foi emitida em 14 de outubro. Mesmo assim, ele retornou à residência da vítima, quebrando objetos e ameaçando sua segurança.

Sobre a Operação Securitas

O nome da operação faz referência à deusa romana Securita, símbolo da segurança e estabilidade. A ação representa o compromisso da Polícia Civil com a proteção da população de Tapauá.

Procedimentos legais

Os dois suspeitos permanecem à disposição da Justiça. Eles responderão pelos crimes de tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva, respectivamente.

