Mandato temporário

Veterinário e ativista do União Brasil destaca fiscalização e proteção ambiental

O médico-veterinário e ativista Amauri Gomes (União Brasil) tomou posse como vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta terça-feira (21). O parlamentar assumiu a vaga deixada pela professora Jacqueline (UB) e, posteriormente, pela licença do secretário Caio André (UB).

Pela ordem de suplência do partido União Brasil, a professora Jacqueline deixou a Casa para assumir o mandato de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), no lugar de Joana Darc, que atualmente ocupa o cargo de secretária de Estado de Proteção Animal (Sepet).

O primeiro suplente seria o ex-vereador Caio André, mas o secretário optou por permanecer à frente da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SES). Nas eleições de 2024, Amauri Gomes obteve 7.788 votos e assume um mandato temporário que deve durar cerca de seis meses.

Prioridades no mandato

Em seu primeiro discurso na tribuna, o parlamentar afirmou que pretende atuar de forma ativa e fiscalizadora, priorizando temas que impactam diretamente a vida dos manauaras.

“Nossa cidade não precisa de super-heróis, precisa de vereadores que fiscalizem de verdade. Quero estar nas ruas, acompanhando os problemas, denunciando o que precisa ser corrigido e defendendo o que é justo. Cuidar do meio ambiente e dos animais é também cuidar das pessoas, porque saúde pública começa pelo equilíbrio ambiental”, destacou o vereador.

Defesa da causa animal

Amauri ressaltou ainda que sua chegada à Câmara amplia a presença de vozes ligadas à pauta animal, que já conta com o vereador Aldenor Lima, também do União Brasil.

“O partido ganha mais força e mostra sensibilidade a causas e bandeiras importantes. Isso se reflete em políticas públicas e em resultados concretos para a sociedade”, disse Amauri.

Reforço na bancada

O vice-presidente municipal da legenda, vereador Diego Afonso, celebrou o reforço da bancada e destacou que o grupo segue como uma das principais forças do Legislativo.

“Amauri traz representatividade com a causa animal e vai fortalecer as fileiras do partido, que mantém a maior bancada da Câmara. Somos uma legenda plural, preparada e com independência para atuar com responsabilidade e coerência com a ideologia que representamos”, afirmou Diego.

