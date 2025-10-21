Manaus

Mostra itinerante exibirá 15 filmes latino-americanos de 22 a 24 de outubro no Palacete Provincial

O Circuito Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM) de Cinema, Edição Especial Brasil, estreia em Manaus nos dias 22, 23 e 24 de outubro, no Auditório Coronel Pedro Henrique Cordeiro Junior, localizado no Palacete Provincial, no Centro da cidade.

A mostra itinerante exibirá 15 filmes latino-americanos, todos com entrada gratuita e sessões acessíveis. A programação é aberta ao público e abrange diferentes faixas etárias, com conteúdos nacionais e internacionais.

O evento traz ao público manauara as obras vencedoras da 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul, realizado há 29 anos pela Associação Cultural Panvision, em Santa Catarina.

Ao todo, serão nove sessões de cinema, com exibição de dez produções nacionais e cinco internacionais, distribuídas em quatro programas:

Programa Infantojuvenil : filmes com temática infantil (classificação livre)

: filmes com temática infantil (classificação livre) Histórias ao Nosso Redor : curtas e documentários (classificação livre)

: curtas e documentários (classificação livre) Versões de Cinema : animações e videoclipes (classificação 16 anos)

: animações e videoclipes (classificação 16 anos) Longa Catarinense: documentário sobre música (classificação livre)

Todas as sessões contam com recursos de acessibilidade: Libras, audiodescrição e legendas para surdos e ensurdecidos (LSE).

Programação começa nesta quarta-feira

Foto: Divulgação

Nos dias 22 e 23 de outubro (quarta e quinta-feira), a programação será a seguinte:

📍 Local: Auditório Coronel Pedro Henrique Cordeiro Junior – Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/n – Centro, Manaus/AM)

9h – Programa Infantojuvenil

– Programa Infantojuvenil 14h30 – Programa Histórias ao Nosso Redor

– Programa Histórias ao Nosso Redor 19h – Programa Versões de Cinema

Na sexta-feira, 24 de outubro, feriado de aniversário de Manaus, a programação muda:

14h30 – Programa Infantojuvenil

– Programa Infantojuvenil 17h – Programa Histórias ao Nosso Redor

– Programa Histórias ao Nosso Redor 19h – Programa Longa Catarinense – com o documentário Aldo Baldin – Uma Vida pela Música, de Yves Goulart, vencedor de 22 prêmios internacionais.

Circuito busca ampliar acesso à cultura e cinema latino-americano

Foto: Divulgação

Realizado desde 2005, o Circuito FAM de Cinema visa difundir produções audiovisuais latino-americanas para novas plateias em diversas regiões do Brasil. O projeto é viabilizado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio master da Petrobras, apoio institucional do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e realização da Associação Cultural Panvision, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Além de Manaus, a mostra itinerante percorrerá outras cidades das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e municípios de Santa Catarina entre os meses de outubro e novembro.

Foto: Divulgação

