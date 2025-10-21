Bumbódromo

Disco “Boi do Povo, Boi do Povão” celebra o 33º título do Boi Vermelho com 25 faixas gravadas no Bumbódromo

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido lançou oficialmente a versão ao vivo do álbum “Boi do Povo, Boi do Povão”, obra que consagrou o Boi Vermelho e Branco como campeão do Festival Folclórico de Parintins 2025. O lançamento foi anunciado pelas redes sociais do Bumbá e celebra uma temporada histórica no Bumbódromo.

Gravado nas três noites do festival, entre 27 e 29 de junho, o álbum transmite toda a emoção e grandiosidade das apresentações que renderam ao Garantido o 33º título. O projeto reúne momentos marcantes e notas máximas em diversos itens, como toada, letra e música, apresentador, levantador de toadas e galera, reafirmando a força do “Boi do Povão” na arena.

“Esse álbum é mais do que uma memória, é um presente para a nação vermelha e branca, que fez parte dessa conquista histórica. O Garantido sempre foi o Boi do Povão, e agora todos poderão reviver essa energia onde estiverem”, destacou o presidente Fred Goes.

Álbum traz nomes emblemáticos do Boi Vermelho

A versão ao vivo já está disponível nas principais plataformas de streaming, com as inconfundíveis interpretações de David Assayag, além das participações especiais de João Paulo Faria (Amo do Boi) e Israel Paulain (Apresentador).

O projeto é também uma homenagem à galera encarnada, cuja presença vibrante nas arquibancadas foi essencial para a conquista. A direção musical ficou a cargo de Enéas Dias, Alder Oliveira, com produção de Roneilson Leal. O time traduziu a energia do festival em cada faixa, mantendo a fidelidade aos arranjos originais e evidenciando a força da Batucada.

“Nosso objetivo foi fazer o público reviver a intensidade das três noites. Cada toada carrega emoção, suor e entrega de quem vive o festival por inteiro. Essa gravação é o retrato vivo do Garantido campeão”, afirmou Enéas Dias, diretor musical.

Álbum reúne 25 faixas do espetáculo campeão

Com 25 faixas, o álbum traz toadas marcantes como:

“Perrecheologia”

“O Rufar do Tambor”

“Boi do Povo, Boi do Povão”

A obra oferece aos fãs a oportunidade de reviver a magia do espetáculo, agora eternizada em formato digital.

