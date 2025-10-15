Festival

Boi-Bumbá anuncia temática mágica em homenagem à Ilha Encantada e inicia jornada rumo ao bicampeonato no Festival de Parintins 2026.

Nesta quarta-feira (15), quando se comemoram os 173 anos de Parintins, o Boi-Bumbá Garantido revelou o tema “Parintins: Portal do Encantamento” para o Festival Folclórico de Parintins 2026. Em busca do 34º campeonato de sua história, o Boi do Povão promete conduzir o público por uma viagem mágica pela Ilha Encantada, celebrando ancestralidade, batuques e encantarias.

Em homenagem à Ilha da Magia, o Boi Garantido realizou uma série de publicações especiais nas redes sociais, antecedendo o anúncio e movimentando a torcida encarnada. A identidade visual do tema 2026 foi criada pelo artista Emerson Brasil.

Além disso, na segunda-feira (13), foi anunciada a confirmação do álbum “Boi do Povo, Boi do Povão – Ao Vivo no Bumbódromo”, que segue em produção, reforçando a expectativa para a temporada bovina 2026, que já começou.

Segundo Fred Goes, presidente do Boi do Povão, as discussões sobre o tema começaram logo após o período de descanso da intensa conquista do título em 2025.

“A temática foi definida em setembro, após reuniões da Comissão de Artes, consolidando o ponto de partida da nova jornada artística do Boi Garantido”, afirmou o presidente.

Ainda segundo Fred Goes, o tema é uma exaltação a Parintins, a nossa Ilha Encantada. “Aqui, o impossível se torna realidade por meio da arte popular. É um lugar repleto de mistérios e magia”, destacou Goes.

Conforme o texto de apresentação no vídeo do tema 2026, “Parintins tem a índole da conexão entre o mundo não visível, sensorial e espiritual com o mundo real. Nesse limiar, se processa a criação artística do Garantido, com a energia ancestral da Ilha Tupinambarana alimentando o encantamento da nossa arte”.

O Boi Garantido mergulha nesse portal chamado Parintins, celebrando a multiculturalidade, a encantaria e a amazonidade do Povo-Parintins. Assim, inicia oficialmente sua caminhada rumo ao bicampeonato em 2026, pronto para encantar a todos com sua arte e tradição.

