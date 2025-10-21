Pets

Corrida pet friendly será dia 30/11 em Manaus e terá ação solidária com arrecadação de ração para ONGs de proteção animal

A primeira corrida pet de Manaus, a Pet+Run, terá um lado solidário: o evento vai arrecadar ração para ONGs de proteção animal da capital. A competição acontecerá no dia 30 de novembro, no Alphaville, zona Oeste da cidade, e terá percursos de 1 km, 2 km e 5 km.

A data foi alterada devido à grande procura de inscritos — inicialmente, o evento seria no dia 16. As inscrições continuam abertas no site Ticket Sports.

Com taxa de R$ 149,90, a inscrição dá direito a um kit com camisa, medalha, número de peito, bebedouro portátil, bandana e petiscos. A largada acontecerá na avenida Perimetral Thales Loureiro, em Alphaville.

A estrutura inclui ambulâncias para humanos e para pets, espaço de interação e pontos de apoio. Durante a prova, os tutores devem manter os pets na guia ou peitoral, apresentar carteira de vacinação atualizada e recolher as fezes dos animais, com o uso de sacos higiênicos fornecidos pela organização.

A avaliação veterinária prévia também é recomendada.

Evento celebra bem-estar, vínculo com os animais e vida ativa

Organizada pela Pet+ em parceria com a To Goal Sports, a corrida tem como foco a saúde e a conexão entre tutores e seus animais. Segundo a organizadora Bianca Albuquerque, o objetivo vai além da corrida.

“Queremos incentivar uma rotina mais saudável e colocar Manaus no mapa dos eventos esportivos pet friendly do país. O principal objetivo não é que os animais corram em velocidade, mas que tenham a experiência da interação urbana com outros pets e, principalmente, que reforcem os laços de vivência com os seus tutores.”

Doação de ração para ONGs de proteção animal

Durante o evento, os participantes poderão doar sacos de ração de até 10 kg, que serão destinados a organizações que cuidam de animais resgatados. A ação reforça o compromisso do evento com a causa animal.

Pet+Run tem apoio de empresas do setor pet e bem-estar

O evento conta com patrocínio da Central Pec Agronegócios, Med+Vacina, King Agency, Simparic, Risadinha, Frost, Premier, Bravecto, Batistella, Ouro Fino, Silas, Yara e Mercadão do Suplemento.

A Pet+Run une duas tendências em ascensão: o estilo de vida wellness e o conceito de famílias pet friendly, onde os animais são considerados parte ativa do núcleo familiar.

