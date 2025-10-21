O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai realizar uma operação especial de trânsito e transporte neste domingo, 26 de outubro, a partir das 5h, por conta da corrida “Pátio Run”, com percursos de 5 km e 10 km. A largada e chegada ocorrem na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul da capital.
Interdições e desvios durante a prova
Durante o evento, haverá interdição total da avenida Constantino Nery (sentido Centro/bairro). O IMMU mobilizará mais de 150 agentes de trânsito, que atuarão em pontos estratégicos para orientar motoristas, ciclistas e pedestres, além de controlar o acesso de moradores da área.
O órgão recomenda evitar a Constantino Nery entre 5h e 9h, e utilizar rotas alternativas, como as avenidas Djalma Batista, Álvaro Maia e Mário Ypiranga Monteiro.
“A Prefeitura de Manaus tem trabalhado de forma integrada para assegurar que grandes eventos ocorram com segurança e organização, sem comprometer o deslocamento da população”, afirmou o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores.
Percursos da corrida “Pátio Run”
Percurso de 10 km:
- Largada na Arena da Amazônia
- Avenida Constantino Nery (sentido bairro-Centro)
- Avenida Pedro Teixeira
- Retorno sentido oposto (Centro-bairro) até o T1
- Volta pela rua Lóris Cordovil
- Finaliza na Arena da Amazônia
Percurso de 5 km:
- Largada na Arena da Amazônia
- Avenida Constantino Nery (sentido bairro-Centro)
- Avenida Pedro Teixeira
- Retorno próximo ao Pátio Gourmet
- Passa pelo Corpo de Bombeiros
- Finaliza na Arena
As estações de integração Arena (E2) e São Jorge (E1) estarão fechadas temporariamente até o fim da corrida.
Mudança no itinerário dos ônibus
Linhas com desvio via Torquato Tapajós / Constantino Nery:
306, 324, 330, 356, 430, 454, 500, 640, 448, 452, 455, 340
- Bairro/Centro: Torquato Tapajós > Constantino Nery > Lóris Cordovil > Belmiro Vianez > Pedro Teixeira > Constantino
- Centro/Bairro: Constantino Nery > Álvaro Maia > Major Gabriel > Ayrão > Djalma Batista
Linhas via Darcy Vargas:
123, 540, 652, 118, 678
- Trajeto com uso das avenidas Theomário Pinto da Costa, rotatória das Letras e Constantino Nery
Linhas via São Jorge:
120, 121, 211, 216, 221
- Usarão ruas Pará, Djalma Batista, Álvaro Maia, Brasil, Amaral dos Santos, Vicente Torres Reis e Emílio Ruas
Linhas do Eldorado:
A402, A407, 654
- Desvio via João Valério, T1 e praça da Saudade
Linhas da Estação Arena:
A200, A204, A222
- Rota por Pedro Teixeira > Constantino > T1 > praça da Saudade
- Volta por São Jorge e Dom Pedro
Linhas A202, A206, A225 e 219:
- Ida: Torquato Tapajós > Djalma Batista > João Valério > Constantino Nery > T1
- Volta: Ferreira Pena > Álvaro Maia > Major Gabriel > Ayrão > Djalma Batista > João Machado
Linhas Dom Pedro / Pedro Teixeira:
010, 207, 214, 223, 227
- Desvio via Theomário Pinto > rotatória das Letras > Djalma Batista
Linhas via Lóris Cordovil:
213 e 215
- Ida: Lóris Cordovil > Vivaldo Lima > travessa dos Franceses > João Machado
- Volta: Ferreira Pena > Álvaro Maia > Ayrão > Djalma Batista.