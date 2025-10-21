Mobilidade Urbana

Interdição começa às 5h com mudanças no transporte coletivo e bloqueios na via

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai realizar uma operação especial de trânsito e transporte neste domingo, 26 de outubro, a partir das 5h, por conta da corrida “Pátio Run”, com percursos de 5 km e 10 km. A largada e chegada ocorrem na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul da capital.

Interdições e desvios durante a prova

Durante o evento, haverá interdição total da avenida Constantino Nery (sentido Centro/bairro). O IMMU mobilizará mais de 150 agentes de trânsito, que atuarão em pontos estratégicos para orientar motoristas, ciclistas e pedestres, além de controlar o acesso de moradores da área.

O órgão recomenda evitar a Constantino Nery entre 5h e 9h, e utilizar rotas alternativas, como as avenidas Djalma Batista, Álvaro Maia e Mário Ypiranga Monteiro.

“A Prefeitura de Manaus tem trabalhado de forma integrada para assegurar que grandes eventos ocorram com segurança e organização, sem comprometer o deslocamento da população”, afirmou o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores.

Percursos da corrida “Pátio Run”

Percurso de 10 km:

Largada na Arena da Amazônia

Avenida Constantino Nery (sentido bairro-Centro)

Avenida Pedro Teixeira

Retorno sentido oposto (Centro-bairro) até o T1

Volta pela rua Lóris Cordovil

Finaliza na Arena da Amazônia

Percurso de 5 km:

Largada na Arena da Amazônia

Avenida Constantino Nery (sentido bairro-Centro)

Avenida Pedro Teixeira

Retorno próximo ao Pátio Gourmet

Passa pelo Corpo de Bombeiros

Finaliza na Arena

As estações de integração Arena (E2) e São Jorge (E1) estarão fechadas temporariamente até o fim da corrida.

Mudança no itinerário dos ônibus

Linhas com desvio via Torquato Tapajós / Constantino Nery:

306, 324, 330, 356, 430, 454, 500, 640, 448, 452, 455, 340

Bairro/Centro: Torquato Tapajós > Constantino Nery > Lóris Cordovil > Belmiro Vianez > Pedro Teixeira > Constantino

Torquato Tapajós > Constantino Nery > Lóris Cordovil > Belmiro Vianez > Pedro Teixeira > Constantino Centro/Bairro: Constantino Nery > Álvaro Maia > Major Gabriel > Ayrão > Djalma Batista

Linhas via Darcy Vargas:

123, 540, 652, 118, 678

Trajeto com uso das avenidas Theomário Pinto da Costa, rotatória das Letras e Constantino Nery

Linhas via São Jorge:

120, 121, 211, 216, 221

Usarão ruas Pará, Djalma Batista, Álvaro Maia, Brasil, Amaral dos Santos, Vicente Torres Reis e Emílio Ruas

Linhas do Eldorado:

A402, A407, 654

Desvio via João Valério, T1 e praça da Saudade

Linhas da Estação Arena:

A200, A204, A222

Rota por Pedro Teixeira > Constantino > T1 > praça da Saudade

Volta por São Jorge e Dom Pedro

Linhas A202, A206, A225 e 219:

Ida: Torquato Tapajós > Djalma Batista > João Valério > Constantino Nery > T1

Volta: Ferreira Pena > Álvaro Maia > Major Gabriel > Ayrão > Djalma Batista > João Machado

Linhas Dom Pedro / Pedro Teixeira:

010, 207, 214, 223, 227

Desvio via Theomário Pinto > rotatória das Letras > Djalma Batista

Linhas via Lóris Cordovil:

213 e 215